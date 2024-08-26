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人妻外遇竹科工程師！茶水間激戰「又吸又咬」　他反控遭仙人跳

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲徐姓竹科工程師偷吃人妻同事，判賠人夫15萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳佩蓁／新竹報導

新竹一名人妻小美（化名）在一間科技公司擔任行政助理，沒想到卻和公司工程師徐男發展出婚外情，2人在辦公室角落、茶水間相互愛撫，徐男多次傳訊向小美表白「我很喜歡妳咬我，多愛我一點」，小美老公得知後，氣得提告徐男並求償100萬元。新竹地院審理後，判徐男應賠償人夫15萬元，可上訴。

小美老公主張，他與徐男哥哥是高中同學，當初才會介紹妻子到對方公司任職，而徐男也在該公司擔任工程師；怎料妻子入職後，徐男以關照新同事為由，故意接近小美，在辦公室角落、茶水間等處，對小美摟摟抱抱、互相愛撫，2人開會時還十指緊扣，並要求小美每天向他報備行蹤、下班前要抱抱親親才能離開，甚至強咬吸吮小美脖子並撫摸其胸部、下體。

小美老公表示，事後他找徐男理論，沒想到徐男竟反嗆他通姦已除罪化，且態度極其惡劣，他因此事遭受打擊並罹患憂鬱症，憤而向徐男提告求償100萬元。

徐男否認與小美有親密關係，他辯稱小美在公司多次以言語挑逗他，還趁他不備時偷親他臉頰，向他哭訴遭老公冷暴力，主張是小美不顧自身為有夫之婦身份，多次製造要求與他單獨相處機會，並懷疑是小美和老公合謀對他設局仙人跳。

小美出庭證稱，她與徐男從2022年12月開始有較親密互動，剛開始2人每天聊天，後來徐男開始抓她胸部、種草莓、摳弄下體，而她也有幫徐男口交，但不記得次數，強調2人沒有發生性行為。

▲辦公桌,職場,辦公室,同事,桌面。（圖／unsplash）

▲徐男和小美在辦公室、茶水間摟摟抱抱、相互愛撫。（示意圖／unsplash）

法官勘驗小美和徐男對話紀錄，發現徐男2023年1月至6月間，多次傳訊向小美表達愛意，包括「到公司在抱，我很會找空檔的」、「我很喜歡妳咬我，麻煩多咬一點，多愛我一點」、「我的脖子真的有傷，還有大腿也有，原來妳指甲這麼尖」、「連假那幾天，吸爆妳，又吸又咬這樣」、「傳這個等等妳老公聽到又不開心…不然我怕說愛妳給他聽到會出事」。

新竹地院審理認為，徐男雖然主張是小美先主動擁抱，他才與小美交往，但徐男明知小美已婚且育有小孩，仍與她有親吻、擁抱行為、還在LINE中頻繁聯繫並互傳情意，並且主動要求小美不要讓老公知悉2人關係，所為已逾越一般已婚男女正常交友分際界線，自不能以此不當交往是由對方主動挑起而卸責，因此不採信徐男說法，判徐男應賠償15萬元，可上訴。

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