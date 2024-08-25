為了吉伊卡哇扭蛋「狂點藏壽司布丁」全打包！店員崩潰：不能外帶

▲藏壽司與吉伊卡哇（ちいかわ）合作。（圖／藏壽司提供）



記者施怡妏／綜合報導

藏壽司近期與日本人氣角色《吉伊卡哇（ちいかわ）》合作，推出18款超萌扭蛋，引起一連串亂象，就有網友指出，很多人為了湊盤數轉扭蛋狂點布丁，吃不完再全部打包，但其實藏壽司是不提供外帶的，而且很多分店布丁因此被點光，真正想吃的人都點不到。底下就有店員崩潰留言，「超級困擾」。

有網友在Dcard發文，「藏壽司其實是不能外帶的」，很多民眾為了湊盤數狂點布丁，並打包帶回家。然而，這種行為實際上違反了藏壽司的規定，「其實藏壽司是不能外帶東西的喔，如果真的想吃就在店裡吃完吧！」

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此外，很多店家的布丁都被點光，真正想吃布丁的人都吃不到了，「點布丁的錢也可以明天晚餐再來吃壽司，後天午餐也再來吃，也是可以抽獎的哦」。

▲店員無奈留言。（圖／翻攝自Dcard）



貼文釣出店員留言，「終於有人要講了嗎？身為員工真的很需要這樣的宣導，知道很多人想抽扭蛋，但是這樣會讓我們超級困擾，因為如果客人帶回去結果路上沒有保存好，吃壞肚子會有爭議，而且確實會影響到其他客人」。

其他網友則表示，「我今天還看到有人自備外帶紙盒來裝，一盤壽司都沒吃就一直點一直裝，布丁也囤了6個帶走，真的不要欸」、「真的是這樣，店員跟我說連布丁也不能外帶，但我結帳時手上已拿了五個布丁」、「昨晚在中和吃，看到有一桌疊得像山一樣高的布丁，最後全部帶走」、「可能到時候布丁都會先拆開再給」。