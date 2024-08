「硬開逃生門」跳機！男走上機翼還吊掛引擎上　乘客全嚇壞

▲ 男子強行打開逃生門跳機 。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

澳洲捷星航空(Jetstar)一架客機日前剛降落墨爾本,一名男乘客突然打開逃生門跳機,機上頓時尖叫聲四起,而他不顧空服員勸阻,先是走到機翼上,接著又整個人掛在引擎上,最後被警方逮捕。

綜合當地9News及《每日郵報》,捷星航空JQ507航班22日從雪梨飛往墨爾本,機上卻有一名30多歲男性乘客行為怪異,不顧空服員要求他坐下,一直在機艙內走來走去。

Jetstar passenger arrested by federal police after opening the emergency exit upon arrival at Melbourne Airport.



Jetstar flight JQ507, which departed Sydney, had arrived at a gate when the man opened the exit, sending the slide out the side of the plane.



The man was said to be… pic.twitter.com/6DKKZ0fJcH