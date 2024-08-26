柯文哲用選舉補助款買商辦　簡舒培酸：小草情何以堪？

▲台北市議員簡舒培。（資料照／記者林敬旻攝）



實習記者歐承翰／台北報導

民進黨台北市議員林延鳳26日揭露，柯文哲早在今年5月就以個人名義花4300萬元買下立法院附近的商辦，柯也證實是用選舉補助款拿來設個人辦公室長期使用。對此，民進黨台北市議員簡舒培質疑，用選舉補助款買辦公大樓卻不敢跟小草報告、揭露於公眾，是不是要藏起來做自己的私房錢？這叫小草情何以堪？

簡舒培表示，選舉補助款是候選人可以自己支配使用，不過這是民眾黨上上下下為候選人努力來的錢，這筆錢應該用於民眾黨全體黨員和支持者認同的方式。

簡舒培指出，陳佩琪日前自爆，4、5月就去看辦公大樓，柯文哲上週也證實陳佩琪不僅看豪宅還看辦公大樓，當時他還說「辦公大樓我們買了嗎？」她對此質疑，號稱公開透明的柯文哲，用選舉補助款買了辦公大樓卻不敢跟小草報告、揭露於公眾，是不是要藏起來做自己的私房錢？若是不是被林延鳳發現，這就變成柯文哲的私家財產，與民眾黨和小草無關。

簡舒培也好奇，為何柯文哲不以政黨名義購買辦公大樓？她強調，「用政黨名義購買即是民眾黨的，但是以柯文哲的名義購買就是柯文哲的！」

簡舒培怒轟，柯文哲選前兩天還在向小草哭窮，這非常諷刺，1月11日還在呼籲小草一人捐款200元，根據網紅四叉貓統計，當時募了約4000萬，和柯這次買辦公大樓的價錢差不多。柯文哲選前募款，選舉後另一隻手大氣買台北市的辦公大樓，登記在自己名下，還不讓民眾黨知道，這叫小草情何以堪？小草省下便當、飲料錢，就是為了捐200元給柯，沒想到柯選後，偷偷摸摸去買辦公大樓還讓老婆去看豪宅，小草應該全部哭倒了吧。

▼林延鳳記者會「踢爆！柯文哲回應看房爭議，滿口謊言」。（圖／記者袁茵攝）

