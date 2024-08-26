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中國石化上半年淨賺1679億　董事會：未來3年現金分紅不低65％

▲中國石化河南管理處南樂輸氣站。（圖／CFP）

▲中國石化河南管理處南樂輸氣站。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國石化（600028 . SH）25日發布業績報告稱，按照國際財務報告準則，公司上半年實現營業收入1.58萬億元（人民幣，下同），年減1.1%；公司股東應佔利潤為370.79億元，年比成長2.6%；基本每股收益0.307元。中國石化董事會提議，未來三年公司每年現金分紅比例不低於65 ％。

據《界面新聞》報導，依中國會計準則，中國石化上半年營收1.5 8兆元，年減1.1%；歸屬於母公司股東的淨利為357.03億元，年增1.7%；基本每股盈餘0.296元。

▲▼中國石化。（圖／翻攝自微博／每日經濟新聞）

▲中國石化一據點，不少駕駛排隊等著加油。（圖／翻攝自微博／每日經濟新聞）

國際原油價格上半年寬幅震盪，普氏布蘭特原油現貨均價為84.1美元／桶，較去年同期上漲5.3% 。期內，中國石化原油平均實現價格年增6%至3981元／噸，天然氣平均實現價格年減2.8%至1895元／立方公尺。

中國國內天然氣上半年受惠於中國國內經濟恢復，表觀消費量年增10% ；中國國內主要化工產品需求維持成長，其中乙烯當量消費量較去年同期成長4.3% ，但成品油消費較去年同期出現下跌。

從分板塊來看，今年上半年，中國石化行銷及分銷板塊的營收規模最大，卻是四大業務板塊中唯一下滑的板塊；勘探及開發事業板塊營收規模排名末位，但增收幅度和毛利率均最大，分別為6.1%和25.5%。

▲網友指出，中國石化26日小漲。（圖／翻攝自微博／每日經濟新聞）

▲網友指出，中國石化26日小漲。（圖／翻攝自微博／每日經濟新聞）

中國石化行銷及分銷板塊上半年經營收入8634 . 97億元，年減0.9%，其中，非油業務收入192億元，年減24億元，降幅約11%；充電業務收入為4.3億元，較去年同期大幅成長。截至今年6月30日，中國石化的便利商店數量超過2.86萬家。

中國石化成品油同期總經銷量1.19億噸，年增2.1%，其中，中國境內成品油總經銷量9014萬噸，較去年同期下降2.5%。截至今年6月30日，中國石化品牌加油站30959家。

從煉油板塊來看，今年上半年中國石化經營收入7496.65億元，年增2.8%。期內，該公司加工原油1.27億噸，年成長僅0.1%；生產成品油7730萬噸，較去年同期成長僅1.6%；煉油毛利為316元／噸，較去年同期降低10.7%。

汽油和煤油期內銷售分別成長6.5%和4.8%，除此之外，中國石化的柴油、化學原料類和其他精煉石油產品銷售量均出現下降，其中，柴油銷量降幅最大，為8.4 %。同期上述產品的價格均出現小幅成長，其中，化工原料類的價格成長最大，為7.7%。

▲▼中國石化。（圖／翻攝自微博／每日經濟新聞）

▲中國石化加油站。（圖／翻攝自微博／每日經濟新聞）

成品油消費需求今年以來，下降疊加新能源汽車快速替代，中國國內成品油消費量下降。中國國內成品油上半年消費量，較去年同期下降0.5% ，預計今年成品油消費將達到高峰。

從化工板塊來看，今年上半年中國石化經營收入為2572 . 51億元，年增5.3%，期內，其乙烯產量649.6萬噸，較去年同期下降5.5%；合成纖維單體及聚合物較去年同期成長17.8%，出口量較去年同期增加17.8%。

中國石化探勘及開發板塊上半年的經營收入為1537.62億元，年增6%；主要是因為原油價格上漲及油氣產品銷售量增加。

勘探及開發事業部同期銷售原油1746萬噸，年增1.7%；銷售天然氣169億立方公尺，年增2.4%。原油平均實現銷售價格為3923元／噸，年增8.2%；天然氣平均實現銷售價格為1894元／立方公尺，較去年同期降低3.1%。

中國石化上半年共實現油氣當量產量257.66百萬桶（約3681萬噸），年增3.1%，其中，中國境內原油產量126.49百萬桶（約合1800萬噸），天然氣產量7005.7億立方英尺（198.4億立方公尺），年增6%。

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