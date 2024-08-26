【廣編】加倍佳Chupa Chups棒棒糖推跨界氣泡飲　嚐鮮美味即日起全家限定上市

▲加倍佳Chupa Chups棒棒糖再推跨界飲品新口味，酸甜橘子、清新哈密瓜變身沁夏最消暑的氣泡飲，甜蜜香草巧克力牛奶超經典！

【廣編特輯】

圖、文／加倍佳提供

回憶起童年時期的美好，加倍佳的繽紛包裝以及多樣口味選擇，成為記憶中最鮮明的畫面，今夏Chupa Chups棒棒糖與FamilyMart全家便利商店跨界合作，獨家推出橘子風味氣泡飲、哈密瓜風味氣泡飲以及香草巧克力牛奶，豐富迷人的口感滋味給味蕾帶來全新驚喜，加上Gen Z最愛的多巴胺色系包裝搶佔你的目光，讓你甜蜜清涼過一夏！

本次獨家聯名飲品共推出三種口味，橘子風味氣泡飲的酸甜柑橘滋味、帶有些許熱帶水果風味，與綿密順口的氣泡感完美融合，大口喝下清涼暢快又舒壓！哈密瓜風味氣泡飲則將清爽多汁的瓜果香發揮到極致，清甜風味結合氣泡飲是夏日必備的降溫飲品。

經典的香草巧克力則搖身一變成為大人小孩都愛的牛奶飲品，乳含量50%以上，醇厚乳香與香草巧克力迸發出今夏最繽紛的青春氣息，根本是超強回憶殺！

消暑必備加倍佳Chupa Chups風味飲，只在全家通路限定販售，8/21～9/17活動期間優惠嚐鮮價，橘子、哈密瓜風味氣泡飲，單件29元、兩件49元，香草巧克力牛奶單件35元、兩件65元，無論是想嚐鮮或是想回味童年滋味的你，快把握機會衝一波！