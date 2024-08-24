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社會 社會焦點 保障人權

「要報警嗎？」支援義民祭新竹警撞自己人　超扯畫面曝

記者陳凱力／新竹報導

昨(23)日是新竹縣一年一度的義民祭，新埔分局出動大批警力前往執行任務，鄰近的竹北分局也派出警員前往支援，其中幾名執行勤務結束的警員在返程時發生擦撞，所幸輕微擦撞並未造成人員傷亡，不過自家人撞自家人的畫面被po上網，引發網友熱議。

▲▼「要叫警察嗎」支援義民祭擦撞　自家人撞自家人畫面曝光。（圖／翻攝八卦村）

▲竹北分局兩名員警昨日執行勤務間不慎發生擦撞。（圖／翻攝八卦村，下同）

▲▼「要叫警察嗎」支援義民祭擦撞　自家人撞自家人畫面曝光。（圖／翻攝八卦村）

▲輕微擦撞後兩名員警很快自己站起來。

「要叫警察嗎」、「自己人撞自己人」、「報警不是抱警」、「叫警察來啊」…這起警用機車追撞警用機車的畫面被PO上網，只見前方員警緩慢減速停等紅燈，結果後方緊跟著的員警來不及煞車，直接撞了上去，前方警員被撞到彈飛起起來，兩名員警陸續倒地，隨即很快又爬起來，沒多久，第三位疑似在附近進行交管的員警也上前關心。「自家人撞自家人」的畫面讓一旁的騎士們紛紛看傻了眼，網路社群也引發討論。

據了解，發生追撞是昨日前往支援新埔義民祭的竹北分局員警，分局也回應，昨日員警執行義民祭勤務時，機巡同仁負責注意道路上可疑人事物，前方號誌已轉紅燈，未注意前方同仁已停等，不慎追撞前車，所幸雙方均無大礙，車輛也未受損，因此繼續執行當日勤務，以維護活動進行順遂。

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