從宅男變型男　青年就業領航計畫協助青年更有自信

▲曾文農工汽車科畢業的張峯銓，為釐清自己想走的職涯方向，選擇進入World Gym上班，一年下來不僅存到積蓄，還賺到難得的工作經歷，也讓他變得更加有自信。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為鼓勵青年先就業確認未來職涯目標，勞動部與教育部攜手推動「青年就業領航計畫」，鼓勵高中職應屆畢業生或具同等學力先就業再升學，曾文農工汽車科畢業的張峯銓，為釐清自己想走的職涯方向，選擇進入World Gym上班，一年下來不僅存到積蓄，還賺到難得的工作經歷，也讓他變得更加有自信。



20歲的張峯銓原本讀的是汽車科，在參加青年就業領航計畫初期，是在傳統製造業工作，原先工作環境氣氛較為封閉，因為生產原料關係，工作環境溫度高、有粉層鐵屑等，加重峯銓皮膚的不適。勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心就服員蔡玟婷，幾次至工作職場關心峯銓的就業情形，發現峯銓穩定性高，但比較內向且自信心不足，經過幾次與峯銓討論未來職涯的規劃，讓他有轉職的想法，玟婷也鼓勵他可以轉換有興趣的場域，後來決定到現在工作的「世界健身」工作，目前已工作一年。



就服員蔡玟婷表示，青年決定到現在任職單位，原本擔心青年與此職缺的適性，剛開始時峯銓有適應不良的情況，畢竟和之前的工作性質差異性甚大，原有離職的想法，但玟婷鼓勵他，再給自己一段時間嘗試，也可以主動詢問資深工作人員，幫助自己進入狀況，經過幾次訪視，已逐漸適應新的工作，玟婷明顯的感覺峯銓這一年來的改變，除了談吐更加有自信外，體格變得健壯，與過去的狀態差很多，真的是從宅男變成型男。





張峯銓表示自己的個性內向，不善與人互動，在進公司的初期真的無法適應，但這份工作是自己有興趣的，所以先給自己三個月的適應期，這三個月開始積極投入運動、飲食控制等，除了身體健康有改善之外，與客戶的互動更為深入，也找到努力的目標，他很感謝公司一直給他改善的機會，也謝謝職場內前輩的教導，讓他可以脫胎換骨，他的改變連家人都可以感覺得到，這樣的學習機會，對於之後的就業都是很好的幫助。



香港商世界健身事業有限公司(World Gym)的俱樂部經理凌愛徵表示，峯銓來公司的初期很害羞，但經過一年來的學習與工作洗禮，現在變得非常主動積極，和客人的互動也有自信。目前公司全省有122家連鎖店，公司有良好的升遷及教育訓練的制度，非常歡迎年輕人投入健身事業，除了薪水待遇不錯外，還可以賺健康、賺自信的外表以及難得的工作經驗。

永康就業中心主任李奇玫表示，青年就業領航計畫特別鼓勵高中職應屆畢業生(或具同等學力)藉由計畫提前進入職場，確認未來職涯目標，青領計畫由合作廠商提供工作崗位，再由雇主指派專人指導青年於工作場所內實務訓練，參加計畫且成功就業的青年除工作薪資外，每個月還可以額外領到1萬元就業津貼，最長3年可領到36萬元的補助，以作為青年未來就學、就業或創業用；計畫結束後，青年可利用特殊選才管道，將工作所累積的職場經驗，列為申請大學系所的加分項目，申請進入理想學校。而提供工作崗位訓練職缺的廠商，每訓練一名青年，每月可獲得補助訓練指導費5,000元，最多2年。如有興趣的雇主可電洽永康就業中心06-2038560分機301蔡小姐。