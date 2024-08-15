　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

從宅男變型男　青年就業領航計畫協助青年更有自信

▲曾文農工汽車科畢業的張峯銓，為釐清自己想走的職涯方向，選擇進入World Gym上班，一年下來不僅存到積蓄，還賺到難得的工作經歷，也讓他變得更加有自信。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲曾文農工汽車科畢業的張峯銓，為釐清自己想走的職涯方向，選擇進入World Gym上班，一年下來不僅存到積蓄，還賺到難得的工作經歷，也讓他變得更加有自信。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為鼓勵青年先就業確認未來職涯目標，勞動部與教育部攜手推動「青年就業領航計畫」，鼓勵高中職應屆畢業生或具同等學力先就業再升學，曾文農工汽車科畢業的張峯銓，為釐清自己想走的職涯方向，選擇進入World Gym上班，一年下來不僅存到積蓄，還賺到難得的工作經歷，也讓他變得更加有自信。

20歲的張峯銓原本讀的是汽車科，在參加青年就業領航計畫初期，是在傳統製造業工作，原先工作環境氣氛較為封閉，因為生產原料關係，工作環境溫度高、有粉層鐵屑等，加重峯銓皮膚的不適。勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心就服員蔡玟婷，幾次至工作職場關心峯銓的就業情形，發現峯銓穩定性高，但比較內向且自信心不足，經過幾次與峯銓討論未來職涯的規劃，讓他有轉職的想法，玟婷也鼓勵他可以轉換有興趣的場域，後來決定到現在工作的「世界健身」工作，目前已工作一年。

就服員蔡玟婷表示，青年決定到現在任職單位，原本擔心青年與此職缺的適性，剛開始時峯銓有適應不良的情況，畢竟和之前的工作性質差異性甚大，原有離職的想法，但玟婷鼓勵他，再給自己一段時間嘗試，也可以主動詢問資深工作人員，幫助自己進入狀況，經過幾次訪視，已逐漸適應新的工作，玟婷明顯的感覺峯銓這一年來的改變，除了談吐更加有自信外，體格變得健壯，與過去的狀態差很多，真的是從宅男變成型男。

▲曾文農工汽車科畢業的張峯銓，為釐清自己想走的職涯方向，選擇進入World Gym上班，一年下來不僅存到積蓄，還賺到難得的工作經歷，也讓他變得更加有自信。（圖／記者林東良翻攝，下同）

張峯銓表示自己的個性內向，不善與人互動，在進公司的初期真的無法適應，但這份工作是自己有興趣的，所以先給自己三個月的適應期，這三個月開始積極投入運動、飲食控制等，除了身體健康有改善之外，與客戶的互動更為深入，也找到努力的目標，他很感謝公司一直給他改善的機會，也謝謝職場內前輩的教導，讓他可以脫胎換骨，他的改變連家人都可以感覺得到，這樣的學習機會，對於之後的就業都是很好的幫助。

香港商世界健身事業有限公司(World Gym)的俱樂部經理凌愛徵表示，峯銓來公司的初期很害羞，但經過一年來的學習與工作洗禮，現在變得非常主動積極，和客人的互動也有自信。目前公司全省有122家連鎖店，公司有良好的升遷及教育訓練的制度，非常歡迎年輕人投入健身事業，除了薪水待遇不錯外，還可以賺健康、賺自信的外表以及難得的工作經驗。

▲曾文農工汽車科畢業的張峯銓，為釐清自己想走的職涯方向，選擇進入World Gym上班，一年下來不僅存到積蓄，還賺到難得的工作經歷，也讓他變得更加有自信。（圖／記者林東良翻攝，下同）

永康就業中心主任李奇玫表示，青年就業領航計畫特別鼓勵高中職應屆畢業生(或具同等學力)藉由計畫提前進入職場，確認未來職涯目標，青領計畫由合作廠商提供工作崗位，再由雇主指派專人指導青年於工作場所內實務訓練，參加計畫且成功就業的青年除工作薪資外，每個月還可以額外領到1萬元就業津貼，最長3年可領到36萬元的補助，以作為青年未來就學、就業或創業用；計畫結束後，青年可利用特殊選才管道，將工作所累積的職場經驗，列為申請大學系所的加分項目，申請進入理想學校。而提供工作崗位訓練職缺的廠商，每訓練一名青年，每月可獲得補助訓練指導費5,000元，最多2年。如有興趣的雇主可電洽永康就業中心06-2038560分機301蔡小姐。

ET快訊
樂天女孩爆內鬨！孟潔罕見動怒「欺負被壓榨」
快訊／停車場遇埋伏！　男中2槍慘死
北韓極密招待所！性愛趴「美女吃到飽」　11人被處決
快訊／高雄男街頭中彈！　嫌犯攜2槍投案
曾之喬懷孕！　2天前泳裝照「被發現肚子隆起」
快訊／大雷雨轟6縣市　「國家警報」暴雨2小時
快訊／辰亦儒當爸發聲：我們會很珍惜！　合體曾之喬露燦笑
林郁婷金牌「掉色危機」急發問！　有單位出面幫忙了
行政院承認「北部電力不足」：北北基桃電力開發確實困難

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏警3天取締大型車違規260件　行駛禁行路段223件最多

自己財產自己護　台南順越工業企業義消成軍

從宅男變型男　青年就業領航計畫協助青年更有自信

崑山科大7度獲教育部高教深耕補助　總經費奪全國私科第二

屏科大教室門鎖壞了！2學生慘受困　消防局拆鎖救人

陳金德勘災！徐榛蔚傅崐萁再籲海資館落腳花蓮　規劃跨港大橋

「一日學校集」結日台師資尖石國中登場　跨界跨齡翻轉視野

台南推9月敬軍月　黃偉哲：專屬優惠感謝國軍官兵

墾丁大街快閃街舞　恆春警宣導青少年遠離毒品+犯罪

防範無號誌路口事故發生　枋寮警強化宣導作為

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台

統神被酸跟黃子佼是兄弟怒了　蹦闆線上反嗆：那為啥我是89

女同志向父母正面談出櫃　爸暖回：只要妳健康快樂

三振舞跳一半「請警察借過」　網友見慈妹大膽舉動笑翻XD

與爸2月未見女兒飛撲擁抱　把握時間黏緊緊好溫馨

孫鵬要兒子「看《角頭》學倫理」　王陽明破億送手錶..他：帶孫安佐遊街！

屏警3天取締大型車違規260件　行駛禁行路段223件最多

自己財產自己護　台南順越工業企業義消成軍

從宅男變型男　青年就業領航計畫協助青年更有自信

崑山科大7度獲教育部高教深耕補助　總經費奪全國私科第二

屏科大教室門鎖壞了！2學生慘受困　消防局拆鎖救人

陳金德勘災！徐榛蔚傅崐萁再籲海資館落腳花蓮　規劃跨港大橋

「一日學校集」結日台師資尖石國中登場　跨界跨齡翻轉視野

台南推9月敬軍月　黃偉哲：專屬優惠感謝國軍官兵

墾丁大街快閃街舞　恆春警宣導青少年遠離毒品+犯罪

防範無號誌路口事故發生　枋寮警強化宣導作為

「世新中文系、真理台文系」明年停招！教育部：符合程序予以同意

政院喊「4年人均GDP破4萬美元」　明年超越南韓！擴大跟日韓差距

法國2架飆風戰機相撞！　2人殉職、1人彈跳逃生

凱蒂佩芮闖保護區跳躍熱舞　新歌MV西班牙政府要調查

卓榮泰稱兩岸已開友善門　洪孟楷質疑：禁團令何時解除的？

火鍋吃一半「細長紅蟲」狂蠕動！苦主崩潰想吐：以為是條菇

獨／Tori Kelly一聽采源唱歌「太完美」　倒數來台興奮喊：我是吃貨！

快訊／高雄男中彈送醫不治！嫌犯「債務糾紛」埋伏停車場開槍

1夜6次！慶生揪女友摩鐵激戰　偷拍照留念1年後被發現挨告

張國煒獨獲140億官司勝訴　但遺產分配還有得吵

地方熱門新聞

小花蔓澤蘭繁殖力強　桃園展開除蔓換現金

慰安婦銅像將流離失所蔡宗豪呼籲市府積極處理

皇家酒廠推《進擊的巨人》艾連葉卡造型酒

台南推9月敬軍月專屬優惠感謝國軍官兵

屏科大教室門鎖故障學生受困 消防局破鎖救人

崑山科大7度獲教育部高教深耕補助奪全國私科第二

屏東男生活陷困頓...內埔警伸暖手

青年就業領航計畫協助青年更有自信

徐榛蔚傅崐萁再籲海資館落腳花蓮　規劃跨港大橋

即／爆施壓台鐵女站務員　嘉縣議員江志明喊冤：被抹黑帶風向

台電限制桃園以北數據中心發展　張善政回應

雲林監獄與漢光生技合作　推進更生人就業

嘉興國小合唱團合唱大賽雙金獎

防範無號誌路口事故發生　枋寮警強化宣導作為

更多熱門

相關新聞

雲林監獄與漢光生技合作　推進更生人就業

雲林監獄與漢光生技合作　推進更生人就業

雲林監獄除配合推動收容人「自主監外作業」政策外，於今年起配合法務部廉政署企業服務廉政平臺政策，推動「企業助更、互利共生」企業服務廉政平台計畫，期能推展矯正機關、企業與收容（更生）人暨更生保護團體間對話及合作之橋樑。

台南市府研考會提案培力北門開跑

台南市府研考會提案培力北門開跑

雲嘉南分署職前訓練助全職媽媽再就業

雲嘉南分署職前訓練助全職媽媽再就業

南青出任務觀摩新市青農創生

南青出任務觀摩新市青農創生

台南市勞工局青少年職涯規劃研習營圓滿落幕

台南市勞工局青少年職涯規劃研習營圓滿落幕

關鍵字：

宅男型男青年就業青年自信

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了

孫安佐遭毆打畫面曝光！被打巴掌教訓「臉超臭」

可樂只排第三！汽水熱量排名　冠軍嚇死人高達「52顆方糖」

快訊／曾之喬懷孕了！

前陪練員逆風爆料　「克莉芙就是男的」

百年美妝品牌「雅芳」申請破產！

柯96萬素食費真相　竟是會計師沒按清除鍵

受邀拳賽當評審太白目　孫安佐挨打影片曝

男公園野戰女高中生　商議「內射價」5000元

懶得排隊！上海妹嗆顧客：我那麼好看

機車行師傅驚見「女斷頭」　 以為分屍案嚇逃跑

可米小子變內鬼！　收「回扣千萬」判2年半入獄

寵物美容被問「可洗3隻獅子嗎？」

鬼月住飯店　資深飯店經理人：「路沖房」絕對不住

女患者確診「鐵氟龍流感」！疾管署回應

更多

最夯影音

更多

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面