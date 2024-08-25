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新北泰山火警延燒8間工廠　北北桃267人出動搶救

▲新北泰山多間工廠起火。（圖／記者戴上容攝）

▲新北泰山多間工廠起火。（圖／記者戴上容攝）

文／中央社

新北市泰山區楓江路24日晚間發生工廠火警，包括木材工廠等陷入一片火海。消防局今天表示，共有8間廠房受波及，出動桃園、新北、台北50餘車，共267人搶救後，已於凌晨控制火勢。

新北市府消防局長陳崇岳今天凌晨透過影片表示，25日晚間10時26分接獲通報，泰山區楓江路86巷發生工廠火警。消防車抵達現場時，木材工廠已陷入一片火海。

火警發生後，陳崇岳坐鎮現場。他表示，現場為多間相連的鐵皮工廠，火勢猛烈濃煙竄天，陸續延燒共8間廠房。警消獲報後立即出動，也尋求桃園市、台北市水庫車支援搶救。

警消在現場緊急斷電，布設水線搶救。陳崇岳說，現場消防栓水源充足，其餘水庫車也到周邊區域調度救火所需水源。現場將近有2000坪的廠房區遭焚燒。

消防局說，已於24日深夜11時50分至今天凌晨零時許控制火勢，目前仍在持續處理殘火，並阻隔火勢，儘速排煙，避免繼續延燒。初步瞭解，內部無人員受困、受傷。

消防初步調查，現場包括木材工廠、尿布工廠、扶手、服飾等廠房倉庫等受損。每間廠房面積約200坪至300坪左右，實際焚燒狀況、財產損失、起火原因，需待火勢完全熄滅後封鎖現場，並由火災鑑識中心調查。

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