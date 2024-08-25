分析／綠高雄選戰危機「內外」夾擊　地方提3關鍵守住疆土

▲民進黨2026高雄市長可能人選，許銘春、林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆。（合成圖／ETtoday資料照）

記者皮心瑀／台北報導

高雄市過去是民進黨長期執政縣市，卻在2018年因黨內初選廝殺過於激烈，不敵如日中天的國民黨籍戰將韓國瑜；如今2026年九合一，高雄再次陷入多搶一的局面，面對藍營早早定立委柯志恩為一尊，民進黨內部也有擔憂，除了柯志恩不好打之外，如何避免再因同黨競爭而元氣大傷，也是挑戰。民進黨地方人士認為，這回選戰，可以從三點出發，女性、在地、避免內耗，來穩住高雄疆土。

面對高雄市長選戰，回顧2018年民進黨內初選，可說是砍到刀刀見骨。當時立委陳其邁、劉世芳、趙天麟、林岱樺、管碧玲皆有意挑戰高雄市長大位，初選刀光劍影，而在時任高雄市長陳菊出版自傳後，更是掀起黨內的派系舊恨，獲她力挺的劉世芳宣告退出選戰，由剩下4人競爭，最終陳其邁勝出，但來不及好好整合，「韓流」來得又急又猛，綠營因此輸掉選戰。

如今，民進黨在高雄同樣要面對多搶一的狀況，檯面上目前包括前勞動部長許春銘及立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑共5人都表態投入參選高雄市長，雖都稱一起打拚，但未來隨著選舉腳步漸近，民進黨這回能否在激烈競爭後，團結一心？

相對於民進黨爭取者眾，國民黨幾乎可以確定，就是由柯志恩披上戰袍參選。綠營地方人士觀察，柯志恩在高雄已成為藍營母雞，出席活動整體氣勢早就不一樣，反觀民進黨仍未有定論，基層當然會憂心。

有民進黨立委也私下評論，柯志恩的形象「可文可武」，確實獲得民眾青睞，雖說民進黨的人選實力都很堅強，但要由誰出來迎戰，無疑是需要思考的難題。

地方人士則觀察，對高雄鄉親來說，民進黨的幾位人選敢言、直言的性格，其實也頗受到喜愛，尤其是在與藍對抗下，不怕衝撞反也讓支持者解氣，這並不全然是壞事；不過，不可諱言的是，不論是誰對上柯志恩都會是一場硬仗，她確實不好打。

歸納民進黨能否繼續在高雄市執政的挑戰，可說是「內外夾擊」，內部的問題就是在群雄搶江山下，如何將損傷控制在一定的程度；外部的關卡則是對上柯志恩，民進黨的人選要具備什麼樣的特質，才能守住高雄。

針對內部問題，避免內耗即是關鍵。事實上，觀察綠營的5位競爭者，從宣佈參選至今，發言態度都很克制，而面對前車之鑑，有支持者也建議民進黨此次初選應提早辦理，減少對立衝突下的傷害。對此，雖說5人立場不一致，但也都強調，尊重黨中央的決定。

走過上回對立廝殺的現任高雄市長陳其邁，無疑是感受最深的那個人。陳其邁在受訪時就表示，他是「桶箍」的角色，他贊成初選提早，畢竟是黨內的競爭，稍微比劃一下就好，最終還由市民來做決定，5位其實都很優秀，而他的工作就是在初選前當糾察隊，「贏得初選要贏得風度」，誰如果沒風度，就不會贏得民進黨支持者的好感；初選過後，他就負責輔選，希望推出的候選人可以延續綠色執政，尤其高雄在轉型的關鍵，希望帶領高雄繼續成長。

至於外部的因素，地方人士分析，過去這段期間，黨內陷入諸多桃色風波，有過動盪，「2026的高雄禁不起任何的意外」。因此，人選必須審慎挑選、能被檢驗，若真的對上柯志恩，那麼民進黨由「女將」出戰，或許會是更好的選擇。

再來，該人士指出，柯志恩最容易被批評的就是「空降」，可現在她在高雄跑得很勤，綠營要怎麼應對？很多人將可能參選的總統府秘書長潘孟安形容成「超級王牌」，但對於高雄當地來看，檯面上有5個高雄人選，為何要選一個屏東人？「面對柯志恩，對綠營而言，優勢就是在地」。

該人士分析，由在地人選出戰，仍能在市長大選中有一定的把握與優勢，但若是空降的人選，不僅與地方互動不多，且對高雄市民相對陌生，而更核心的問題是，「如果綠營覺得柯志恩空降不適合，那要怎麼說服市民，選民進黨空降的人選會比較好？」這在之後選戰的攻防上將無法施展。

該人士也強調，民進黨誰出來選，最後仍得回歸民調，民進黨必須推出最強、最能勝出的人出戰，畢竟要承接陳其邁的棒子，勢必會承受許多市民的期待，人選要夠亮眼、帶來希望感，才能持續帶領高雄繼續轉型進步，而高雄是綠營的重中之重，牽涉全台各縣市的選情，應戰不容樂觀。