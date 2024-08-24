女友如廁遭10歲童偷窺　家長反嗆：又沒摸著你，看看怎麼了？

▲女友如廁遭10歲弟偷窺。（圖／翻攝自微博）



圖文／CTWANT

大陸河南省一名網友近日發視頻爆料，女朋友22日在河南寶豐縣萬象天街一間火鍋店的廁所被一名小男孩偷窺，之後自己找上男孩家長，希望對方好好教育孩子，不料該位母親在證據面前不僅沒有任何歉意，甚至語出驚人說「我孩子又沒有摸著碰著你，看看你怎麽了？」

綜合陸媒報導，根據監控畫面，一名10歲左右的男孩在衛生間洗手台附近徘徊，看到一名女士進入衛生間後，男童先是在門外俯身向內觀看，隨後便跟了進去。之後，男孩在女衛生間隔板下俯身偷窺，被發現後跑出衛生間。

影片發布者楊先生透露，「昨天晚上，我和女友在寶豐縣萬象天街一間火鍋店吃飯，中途女友去了趟衛生間。在進入衛生間之前，女友就發現了這位行為反常的小男孩，女友防範意識較高，聽見有人進來後，拍到了這名男孩俯身低頭偷窺自己。」

楊先生表示，女友當時嚇得大叫，男孩也被嚇跑了，他當時並沒有生氣，想著有必要給家長提醒一下，畢竟還是個小孩子，教育一下就行了。沒想到，男孩母親接下來的言論讓他和女友大跌眼鏡，對方起初態度蠻橫且大聲嚷嚷，聲稱孩子還小；男孩則當著大家的面撒謊稱，是自己的玩具丟在了衛生間，進去後俯身是為了找玩具。

為了讓男孩母親心服口服，楊先生拿出了女友拍攝的視頻，可對方不僅沒有意識到問題的嚴重性去教育孩子，反而破口大罵「我孩子又沒有摸著碰著你，看看你怎麽了？」楊先生表示，他當時並沒有報警，因為孩子還小，也不想占用公共資源，但這件事讓他非常生氣和震驚，所以將視頻發了出來，一是曝光這位家長奇葩的處理方式，同時也提醒廣大女同胞，在公共場合一定要做好隱私防護。

延伸閱讀

▸ 水果爛掉3大可能原因 「去除爛掉」還能吃嗎？營養師這樣說

▸ 請育嬰假半年「主任變櫃台」 熬9年一場空她崩潰：好後悔生小孩

▸ 高齡一起備孕！閨蜜順產竟勸別生了「妳生不出來正常」 尪回1句話帥炸