蛋黃酥之亂！不二坊驚現「椅子部隊」　彰化警方疲於奔命

▲彰化不二坊出現椅子部隊排隊警方前往維持交管。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化名店不二坊的蛋黃酥，每年中秋檔期總是一盒難求，8月4日上午9點開放訂購，僅僅3天訂單已滿，昨日再公布26日起至9月13日門市暫停販售，店外貪食蛇再現，還出現「椅子部隊」大排長龍，交通大打結，有民眾氣得上網大罵「店家只會製造垃圾與交通亂象」，警方這2天接獲民眾檢舉，已派員到場維持交管並針對違停開單告發。

為了能吃到不二坊蛋黃酥，這幾天店家門口都排滿長長人龍，周邊更是有不少的代購業者，委託的群眾，有的帶小板凳拿著扇子，近日更是出現滿排的塑膠椅排隊等候，從店家排隊到一旁的巷弄內，讓民眾氣得說，為何只有他們賺錢，而我們卻得承受垃圾跟交通亂象，難道就沒有「大人」可以管管嗎？

彰化警分局表示，民生路派出所已經連續2天接獲民眾檢舉，稱有椅子部隊站、坐在中正路邊排隊，警方派員前往現場，發現椅子全是為現場排隊人潮，警方立即加強周邊交通疏導、違規停車取締及勸導排隊民眾注意安全，另請商家協助排隊秩序管制。

有民眾說，不二坊店家位於中正路，一旁就是民生市場、還有來往的公車站，車水馬龍，被排隊人龍一擋，店家全都不用做生意了，2年前疫情期間，不二坊因排隊亂象，市長林世賢才氣得前往勸導，要店家負起社會責任「要賺錢也要關心防疫」，啟用發號碼牌方式，才讓排隊亂象平息，今天也有民眾建議比照辦理，不要再讓彰化成為蛋黃酥的亂源。