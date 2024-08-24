不二坊太夯！排隊500公尺交通大打結　市長怒了：麻煩製造者

記者唐詠絮／彰化報導

貪吃蛇再現！彰化蛋黃酥名店「不二坊」日前公告，26日開始門市暫停販售，於是近日店外出現「椅子部隊」排隊大軍，今天(24日)上午排隊人潮約500公尺長、再度爆量，造成交通壅塞不堪，環境髒亂，害慘了周邊店家及附近進出居民，警方連續接獲檢舉，還得加派警力不分晝夜到場疏導。就連市長林世賢也發怒說，為何不發號碼牌，怒指店家是麻煩製造者，「請店家不要再製造麻煩亂象」。

▲不二坊排隊警方到場維持交管。（圖／記者唐詠絮翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲不二坊排隊出現椅子部隊。（圖／記者唐詠絮翻攝）

今天店家外排了500公尺長、從店家排到一旁的巷道內，頂著大太陽，自備椅子、遮陽傘、也有帶小風扇等等遮陽神器，就是為了買到蛋黃酥，由於也有不少已經買到蛋黃酥的代購業者，在現場招攬客人，造成附近店家出入不便，汽車經過紛紛閃避，險象環生。

有代購業者私下表示，她委託不少民眾在場排隊，有時候一排就是好幾小時，只好帶了椅子讓他們坐著休息，代購價一盒20顆飆到1200元，預計26日前代購價將會再漲一波。

排除人潮惹來民怨，市長林世賢也說，2年前疫情期間，就已經跟店家說過，用發放號碼牌或是網路行銷來解決亂象，未料情況至今仍未改變，公所也有提供網路行銷平台全都是免費、再大的量都不需要排隊，業者卻不願做，就是要故意製造排隊亂象，不只嚴重造成交通壅塞，周邊商店門口全被排隊的人潮堵住，他支持警方展現魄力依法取締，也希望店家能盡快改變購買作法，平息亂象。