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社會 社會焦點 保障人權

公車司機等紅燈「三字經譙騎士」衝下車勒頸　路怒症上身慘了

▲桃園市某客運黃姓駕駛於2022年9月間駕駛公車行經中壢區中正路、復興路口與機車騎士發生行車糾紛，竟以三字經辱罵還勒頸，桃園地院日前作出判決。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市某客運黃姓駕駛於2022年9月間駕駛公車時，與騎士發生行車糾紛，竟以三字經辱罵還勒頸。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某客運黃姓公車司機於2022年9月間，駕車行經中壢區中正路、復興路口等停紅燈時，與機車雙載之騎士發生行車糾紛，黃竟下車以三字經辱罵騎士，還以勒頸方式阻止2人離去，騎士事後報警提告；桃園地院審理時，黃坦承犯行，法官審結依傷害罪，處有期徒刑5月，還可上訴。

檢警調查，58歲的黃姓男子曾有傷害、毒品等前科，甫於2022年3月執行完畢，目前擔任桃園市某客運駕駛，2022年9月26日晚間6時45分許，黃男駕駛公車行經中壢區中正路、復興路口處等停紅燈時，險些與機車雙載騎士擦撞，黃下車察看時，與騎士發生口角，騎士持手機拍攝黃男，黃男則質疑「你照甚麼相、你別逼我、你不要一直拍喔，你現在是挑釁我喔」，隨即以三字經辱罵，還對騎士以勒頸方式阻止其離去，騎士則報警提告，桃檢偵結依傷害罪嫌聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，黃男坦承犯行，檢警則提出現場監視畫面截圖與被害人指證等佐證，法官審酌，被告有僅因與素不相識之騎士2人發生行車糾紛，未能克制衝動，以勒頸方式妨害騎士離去之權利，並徒手攻擊2人，導致騎士頸部挫傷、左膝瘀青、頭痛及頭暈等傷害、乘客有左手前臂擦傷等傷害，足見被告法治觀念尚待加強。

法官認為，被告犯後終能坦承犯行，考量被告迄今未取得2人之諒解或實際賠償損害，2人均請求依法從重量刑之意見，足認被告因處於因工作遇阻而情緒激憤、高漲難抑狀態，因一時失控而口出穢言之舉；法官審結依傷害罪，處有期徒刑5月，如易科罰金，以1千元折算1日，本案仍可上訴。

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