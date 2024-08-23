停車費漲價2駕駛壓擋板躲繳4725元　結局賠1.4萬再罰8萬

記者黃翊婷／綜合報導

桃園一對男女因為停車費漲價，竟在停車時用輪胎壓住擋板，規避繳納4725元停車費，結果被業者抓包，因而挨告。桃園地院法官日前審理此案，考量到兩人已經賠償業者1萬4175元，最終依以不正方法由收費設備得利罪，共40罪，各判處罰金4萬元。

▲桃園一對男女為了規避4725元停車費，最後不僅賠了1萬4175元，還各自挨罰4萬元。（示意圖／VCG，非本案事發地點。）

判決書中記載，為了規避繳納停車費，兩人在去年3月至5月間將車子駛入停車場之後，便用輪胎壓住停車擋板，導致收費設備無法升起，進而無法計算停車費用，總計規避繳納4725元。後來停車場員工巡場時發現異狀，調閱監視器影像一查，這才抓包兩人的違規行為。

兩人到案之後，對於上述犯行均坦承不諱，訊後雙雙被檢方依涉犯刑法第339條之1第2項之以不正方法由收費設備得財產上不法之利益罪嫌起訴。

桃園地院法官認為，兩人因為停車費漲價，竟貪小便宜用輪胎壓住擋板，藉此取得不法利益，行為確實不應該，考量到兩人均坦承犯行，也與業者達成調解並賠償1萬4175元，最終依以不正方法由收費設備得利罪，共40罪，各判處罰金4萬元，得易服勞役40日，全案仍可上訴。