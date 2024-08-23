不滿「罷樑團體」違法募資716萬　國民黨今赴監察院告發

▲國民黨舉行「你知道你捐的錢惡罷被割韭菜了嗎 」記者會，向監察院告發拆樑團體違法募資。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

針對拆樑團體疑似違法募資，台北市議員徐弘庭、游淑慧、國民黨基隆市黨部發言人黃申棟以及律師葉慶元、潘艾嘉等人今（23日）前往監察院提出檢舉，對於「基隆青年陣線協會」並非罷免團體，亦非罷免領銜人的組織，卻在網路募資平台「嘖嘖」上以募資的方式，規避政治獻金募款的行為，導致民眾誤認其為合法募資，其總募集金額已經達到716萬，呼籲監察院應儘速進行調查並裁處。

潘艾嘉說明，政治獻金法對於政治捐款的收受及使用流程都有非常嚴格的規定，但在基隆市，公民團體發起的山海公民拆樑行動透過「嘖嘖募資」平台進行募資，違反政治獻金法的規定，人民在平台上捐贈的現金無法受到主管機關的監督，也不知道用途；換言之，可發現這場罷免根本是仇恨動員，不僅勞民傷財，大家耗費許多精力之外，也涉及可能洗錢的隱患，令人民無法接受，若監察院沒有積極處理，就是變相告訴人民，任何人可以隨意募款、隨意罷免，因為「罷免真的是好生意」，請監察院依法進行裁罰，積極處理，以杜絕台灣社會與基隆市的亂象。

葉慶元指出，政治獻金法規定很清楚，擬參選人或政治團體要收受政治獻金，必須要先向監察院申報，經過核可後，才可以開立政治獻金專戶，但經查詢，沒有看到相關罷樑團體有經過許可設立的政治獻金專戶。依法會有三年以下有期徒刑的責任。依據內政部回函顯示，這部份應由監察院進行調查與裁罰，但大家也知道，之前內政部政次喝花酒，監察院也不彈劾，所以這屆監察院會不會調查此案，令人懷疑，若監察院都沒有動作，不排除依據政治獻金法的規定，向地檢署提出刑事告發。

游淑慧表示，這次罷樑團體以基隆青年陣線協會在「嘖嘖募資」平台進行募資，這個協會是社團法人，設立目的是文化與青年活動，但進行政治募款，根本是「掛羊頭，賣狗肉」，違反協會設立章程與目的，也違反人團法。此協會依此募得鉅額七百多萬，至今沒有公開帳戶明細，根據「嘖嘖募資」平台上的預算估計，原本是需要兩、三百萬，現在募到七百多萬，相差的四百萬到哪裡去？民眾黨現在有「亂帳風雲」，基隆的罷樑行動是不是又要成為另一個「亂帳風雲」、「木可門」？她呼籲基隆青年陣線協會要公開募款用途、明細，呼籲監察院與內政部應依據相關法令，為基隆市民與捐款人好好把關募款金額的流向與用途。

徐弘庭則指出，潘艾嘉六月初，已向內政部針對基隆青年陣線協會有無違法收受政治獻金以及在網路上募款的情況進行詢問與糾舉，內政部回函告知此狀況是違法的，他試問監察院從六月迄今，為何該處理，沒有處理？他提醒監察委員們，監察院過去彈劾的案例，與桃色糾紛有關的、與台語發音是否正確有關的，現在攸關中華民國民主進程有關罷免案，監察院應該立刻介入、裁處。

徐弘庭強調，該協會在其募款資訊上提到，選罷法是禁止直接募款的，之前所有罷免案都有政黨與協會協助開設專戶，他們沒有這樣資源，所以做這樣的募款，徐弘庭認為根本是「知法犯法」最好的證據。他呼籲監察院趕快醒醒，已經拖了兩個多月的案子，應該趕快處理。



