台中警外洩「靶場槍枝分解片」！被女友傳上抖音...換一支申誡

記者許權毅／台中報導

台中市和平警分局一名46歲張姓員警，竟將警方在梅子靶場訓練之「槍枝分解」影片外洩，將其傳給女友裴女，結果畫面被女友上傳抖音平台，引起許多民眾觀看，且上頭還有許多張員著制服的拍攝畫面。警方說，將記張員申誡一支，此舉並無觸及刑法。

▲台中市一名張姓員警（左二）將槍枝分解訓練影片傳給女友，結果被女友上傳抖音，引起警方震怒。（圖／翻攝抖音）



網路近日流傳一段影片，是一排員警在訓練畫面，當中出現一名戴眼鏡員警，並且秀出警員編號。經警方查證，為台中市和平警分局的張姓員警，張員將去年7月21日，警方於梅子靶場舉辦之槍枝分解結合測驗時之影像，其女友於抖音分享播放，經和平分局發現後，立即告誡該員刪除下架。

和平分局長劉明興說，張員從警10多年，在勝光派出所服務，平時表現正常，稱是要跟女友分享上班時畫面，至於張員是否知情影片被上傳？平時有無拍攝其他機密影像？警方都還在追查中，張員目前正常到班。

警方說，張姓員警因一時失慮，將執行公務取得之攝錄影音資料私下傳給女友，違反警察機關執勤使用微型攝影機及影音資料保存管理要點之不當行為，分局除嚴正告誡及行政處分外，並將加強管考以維紀律。