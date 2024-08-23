獨／「紅衣女子照」涉不實驚嚇！高雄衛生局怒了　要法辦PO文者　

▲高雄市衛生局。（圖／地方中心攝）

地方中心／高雄報導

高雄市小港區日前發生一起墜樓案件，一名國中畢業生被母親發現倒臥在路面，悲痛欲絕！不過沒想到這件事竟然被人貼到網路上，同時po出了疑似這名國中生陳屍的照片，對此高雄市衛生局怒了！決定要追究到底。

高雄市小港區在21日發生一起國中畢業生墜樓死亡案件，母親悲痛！但就在22日有一名廖姓網友以管理員身份在臉書社團《●爆料公社●》貼出這則新聞，同時還附上一張有擔架、一名女子穿著全套紅衣體育服躺在地上的照片，這篇貼文造成底下網友非常意外，有人留言：「照片不馬」、「不厚道」以及「圖文亂拼湊的假新聞」。

記者求證這張照片的真實性，小港分局表示照片並非是「事發現場」，同時高雄市衛生局也因為這篇貼文怒了！多次留言要求下架這則貼文，不過對方並不理會，所以衛生局認為這篇貼文「涉及傳播不實驚悚疑似自殺墜樓照片，驚嚇他人有危害安全之虞情事」，因此要追究相關責任，已經截圖以及行文給警方，要找出這名廖姓網友將他移送法辦。

不過貼出這張照片的臉書社團《●爆料公社●》的頭貼僅有一個紅色「爆」字加上橘色的爆炸邊框，是公開社團，有42.6萬網友在裡頭，但真的是跟一般網友熟知的以黑底有頭像寫有「八卦有理，爆料無罪」，擁有百萬網友的《爆系社團》有關嗎？記者求證《爆系社團》管理員范果旺，他表示並不屬於爆系社團，並強調「它裡頭一堆假新聞，我都檢舉不掉」，現在高雄市衛生局要出手處理，他提醒高雄市衛生局「請不要滅刀我們正版的，跪謝」。