　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／「紅衣女子照」涉不實驚嚇！高雄衛生局怒了　要法辦PO文者　

▲▼高雄市衛生局。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市衛生局。（圖／地方中心攝）

地方中心／高雄報導

高雄市小港區日前發生一起墜樓案件，一名國中畢業生被母親發現倒臥在路面，悲痛欲絕！不過沒想到這件事竟然被人貼到網路上，同時po出了疑似這名國中生陳屍的照片，對此高雄市衛生局怒了！決定要追究到底。

高雄市小港區在21日發生一起國中畢業生墜樓死亡案件，母親悲痛！但就在22日有一名廖姓網友以管理員身份在臉書社團《●爆料公社●》貼出這則新聞，同時還附上一張有擔架、一名女子穿著全套紅衣體育服躺在地上的照片，這篇貼文造成底下網友非常意外，有人留言：「照片不馬」、「不厚道」以及「圖文亂拼湊的假新聞」。

記者求證這張照片的真實性，小港分局表示照片並非是「事發現場」，同時高雄市衛生局也因為這篇貼文怒了！多次留言要求下架這則貼文，不過對方並不理會，所以衛生局認為這篇貼文「涉及傳播不實驚悚疑似自殺墜樓照片，驚嚇他人有危害安全之虞情事」，因此要追究相關責任，已經截圖以及行文給警方，要找出這名廖姓網友將他移送法辦。

不過貼出這張照片的臉書社團《●爆料公社●》的頭貼僅有一個紅色「爆」字加上橘色的爆炸邊框，是公開社團，有42.6萬網友在裡頭，但真的是跟一般網友熟知的以黑底有頭像寫有「八卦有理，爆料無罪」，擁有百萬網友的《爆系社團》有關嗎？記者求證《爆系社團》管理員范果旺，他表示並不屬於爆系社團，並強調「它裡頭一堆假新聞，我都檢舉不掉」，現在高雄市衛生局要出手處理，他提醒高雄市衛生局「請不要滅刀我們正版的，跪謝」。

ET快訊
林郁婷、李洋合體現身時尚之夜　笑稱新組合叫「洋郁片」
快訊／又有律師洩密被約談！這回惹上FBI
快訊／中信金搶親新光金聘金曝！每股14.55元　目標一次買5
LIVE／中信金搶親！　總經理高麗雪19：30現身說明投資新
巴黎長榮桂冠酒店五星旗風波　長榮集團：認同九二共識、反對台獨
博弈集團養刑事戰將當門神　前記者500萬交保...家屬急籌錢
四海遊龍也要漲了！價格調幅曝光
快訊／防彈Suga酒駕神隱17天現身　警局前90度鞠躬
謝霆鋒、王菲「摸大腿、靠頭」畫面甜翻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／又有律師洩密被約談！這回惹上FBI　3台人買個資爆串證

亂倒廢土成小山！台新、統新2公司是慣犯　苗檢扣押16部砂石車

博弈集團養刑事戰將當門神　前記者500萬交保...家屬急籌錢

陳重文否認圖利扯「其他議員也有質詢」　檢批：公益包裝假公濟私

寶寶已探頭！彰化未婚女消方瑀瑄「4個月助產2嬰」　成接生好手

養林明佐當門神！洗錢基地赫見珍稀千萬大G　連公仔牆都值600萬

獨／疑「爬黑山」遇蜂螫奪命！鍾佳濱服務處：詢問旅行社細節中

快訊／屏東三地門爆工程貪污！檢調搜索鄉長3官員...1收押2交保

超扯！國道逼車釀5歲童拋飛亡　BMW X6惡駕駛竟找人關說法官

無視保護令硬闖前女友家！淫喊「分手砲」硬上　惡男重判7年6月

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

黑嘉嘉「母胎單身30年」：接受未婚生子　忙工作零桃花「砸千萬開圍棋教室」　

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

貓媽叼喵寶寶進房「塞給小主人」 熱心牽線：你們一起玩❤萌翻網

「英國比爾蓋茲」遺體尋獲　與18歲女兒卡床墊中

姚淳耀「10張台積電」拚退休金　吳姍儒羨慕虧：難怪不用講話XD

「巨大球拍」為統一獅開球　李洋加碼抽親筆簽名紀念酒

最正三寶！她衝馬路險被撞「甜笑道歉」網戀愛：請慢過

統神撂狠話「閉著眼睛也贏蹦闆」　「Toyz出獄就扁」規劃《拳上3》？

快訊／又有律師洩密被約談！這回惹上FBI　3台人買個資爆串證

亂倒廢土成小山！台新、統新2公司是慣犯　苗檢扣押16部砂石車

博弈集團養刑事戰將當門神　前記者500萬交保...家屬急籌錢

陳重文否認圖利扯「其他議員也有質詢」　檢批：公益包裝假公濟私

寶寶已探頭！彰化未婚女消方瑀瑄「4個月助產2嬰」　成接生好手

養林明佐當門神！洗錢基地赫見珍稀千萬大G　連公仔牆都值600萬

獨／疑「爬黑山」遇蜂螫奪命！鍾佳濱服務處：詢問旅行社細節中

快訊／屏東三地門爆工程貪污！檢調搜索鄉長3官員...1收押2交保

超扯！國道逼車釀5歲童拋飛亡　BMW X6惡駕駛竟找人關說法官

無視保護令硬闖前女友家！淫喊「分手砲」硬上　惡男重判7年6月

豪宅遭1億元拍賣！　凱文史貝西變「無賴」拒搬出還不付租金

慧洋今年EPS上看9元　兩艘新船可提早到明年Q4入列

前進南撒哈拉　貿協訪團非洲創逾千萬美元商機

世芯-KY第二季獲利15.87億元寫新高　9月12日除息

宋枝恩、朴偉絕美婚紗照曝光！　深情告白「人生中最確信的就是你」

林郁婷、李洋合體現身時尚之夜　笑稱新組合叫「洋郁片」

快訊／又有律師洩密被約談！這回惹上FBI　3台人買個資爆串證

岡山新行政中心公辦都！日本大師隈研吾設計 　2029年完工啟用

中信金搶親新光金聘金曝光！每股14.55元　目標一次買51％

吳佩慈讚賈永婕「最美董事長」！有感喊：政治立場不同也能是好姐妹

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

社會熱門新聞

即／大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走接單

9月嬰回家幫2歲姊慶生　父嫌吵活活打死

即／台南300坪塑膠粒倉庫全面燃燒　超巨黑煙衝天

即／為了保護團員！登山團領隊遭虎頭蜂圍攻慘死

畫面曝光！他帶女友回家驚見「25歲裸女晃UU」

住精品宅爽睡美女幹部　刑事戰將豪奢生活曝

5年10月進帳438億　九州博弈洗錢流程圖曝

害二寶媽翻車5歲童慘死　BMW惡駕駛判刑

英雄領隊肉身護團員遭虎頭蜂螫亡　鍾佳濱服務處回應了

6歲童被虐到乾咳　志工施虐惡劣畫面曝

領隊肉身護團員遭螫死！哥哥37字發聲哀悼

恐怖大車「正面衝撞」機車騎士！驚悚畫面曝

獨／41先人遺骨飛散翻滾　墓園崩塌搶救卡關

即／吳子嘉又出事　誣陳時中貪1億美金遭起訴

更多熱門

相關新聞

「超歪樓」商旅整棟3.2億法拍　專家：扶正費用可觀

「超歪樓」商旅整棟3.2億法拍　專家：扶正費用可觀

高雄後火車站前的「常客商務旅館」，因兄妹爭產鬧上法院，還因傾斜被網友封為「超歪樓」商旅，目前已停業，9月12日因「抵押物強制執行」舉行一拍，底價3.2億元。專家指出，整棟建築物要拉正處理費用可觀，加上產權問題還在法院訴訟中，恐怕會不斷流標。

即／高雄女騎士撞橋墩！飛摔墜橋全身傷

即／高雄女騎士撞橋墩！飛摔墜橋全身傷

即／新竹貨自撞分隔島翻覆　駕駛送醫　

即／新竹貨自撞分隔島翻覆　駕駛送醫　

白休旅無辜挨撞　超衰「2次傷害」畫面曝

白休旅無辜挨撞　超衰「2次傷害」畫面曝

茂德強力布局高雄！　同月份入手7.45億楠梓地、5.6億透天群

茂德強力布局高雄！　同月份入手7.45億楠梓地、5.6億透天群

關鍵字：

高雄小港國中生墜樓路面母親爆料公社

讀者迴響

熱門新聞

即／大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走接單

9月嬰回家幫2歲姊慶生　父嫌吵活活打死

「演大愛戲已婚男星」驚爆出軌！

人氣餐廳老闆跟女員工上床　闆娘心碎

八點檔女星「真的結婚了」！　登記嫁大9歲帥男友

NIKE無預警7折快閃促銷！

南韓酒店大火7死11傷　女住客跳氣墊慘死

妹子PO人肉砲彈勸世片　大家都想飛

即／台南300坪塑膠粒倉庫全面燃燒　超巨黑煙衝天

即／為了保護團員！登山團領隊遭虎頭蜂圍攻慘死

北韓選手「甜笑合照」南韓運動員遭處分！

19歲兒幫親媽拍AV　合體爆拍片內幕

信義區陰廟被包圍「僅距正門1公尺」　隔年建商就過世

即／泰國飛機驚傳爆炸墜毀！5中國公民罹難

快訊／5縣市大雨特報！下到入夜

更多

最夯影音

更多

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

黑嘉嘉「母胎單身30年」：接受未婚生子　忙工作零桃花「砸千萬開圍棋教室」　

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

貓媽叼喵寶寶進房「塞給小主人」 熱心牽線：你們一起玩❤萌翻網

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面