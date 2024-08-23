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社會 社會焦點 保障人權

使命必達去送餐？外送員驚險騎上國10　他直擊笑喊：喂～哩袂去堆

記者許宥孺／高雄報導

國道10號東向燕巢段，昨(22日)有一名外送員誤闖，不少民眾直擊，還有人拿起手起錄影並跟外送員對話：「喂～哩袂去堆？」外送員雖然沒回應，但是持續往前騎。國道警方表示，未接獲檢通報紀錄和檢舉，不過將通知車主到案說明，最高可處6000元罰鍰。

▲▼外送員上國10。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲外送員騎上國10。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

網路社群流傳一段23秒影片，畫面中指出發生時間是22日，地點位於國道10號高雄燕巢交流道，影片中錄下一名外送員竟騎著機車行駛於國道路肩，有路過民眾拿起手機錄下，邊笑說：「你來這邊幹什麼？你從哪裡（來）？很麻煩捏！你要去哪裡？」並呼喊著外送員：「喂～你袂堆？喂～」。外送員雖然沒有做出回應，不過持續地往前騎。

國道警方表示，影片疑為民眾使用智慧型手機錄製，未顯示日期、時間，不過可辨識違規車輛車號，警方昨日於該路段並未接獲機車誤闖通報紀錄，至今日上午也尚未接獲民眾檢舉，警方將調閱CCTV及相關影像資料，並通知該機車車主到案說明，待查證後依法舉發。

▲▼外送員上國10。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲民眾笑問外送員：「喂～你袂堆？」。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

警方指出，機車行駛國道，依法可對機車騎士依道路交通管理處罰條例第33條第4項(不得行駛或進入高速公路、快速公路或設站管制道路之人員、車輛或動力機械，而行駛或進入者)規定開罰，處駕駛人新臺幣3000元以上6000元以下罰鍰。

警方表示，若機車騎士誤上國道，應將車輛立即停靠路肩勿再行駛，人員則應到護欄外等安全地點等候，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，以確保自身及其他車輛安全。

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