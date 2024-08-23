雲林新增6處科技執法！10／1正式取締　地點一次看

▲雲林斗六或車站前「路口多功能交通違規科技執法設備」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣2024年7、8月份共7件自撞死亡車禍奪走8條人命，雲林縣警察局將於轄區內20處易肇事及易超速路段、路口，不同時段連續規劃3天交通大執法勤務，針對不當駕駛及超速行為等重大交通違規，執行強力取締專案勤務，以減少交通事故發生，另外將建置6處「科技執法設備」將於10月1日正式啟用。

行政院補助雲林縣建置6處路口多功能交通違規科技執法設備，分別位於斗六市火車站前民生路與大同路、西螺轉運站前中山路與公正路、古坑台3線光興路與永興路、元長鄉縣道145線與雲172線客厝國小旁路口、北港鎮台19線華勝路僑美國小前、斗六市鎮北路與明德北路，分別可以偵測多種違規項目，包含路口未禮讓行人、闖紅燈及超速。

▲雲林縣增設3處設置固定式測速照相設備，並於「雲林縣警察局網站」公告，將於10月1日正式執法取締。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府警察局交通隊表示，現總計「路口多功能交通違規科技執法設備」共18處外，另追加編列預算，於土庫鎮145縣道32公里處、莿桐鄉台1線與中正路口、元長鄉台19線與雲168線路口等3處設置固定式測速照相設備，並於「雲林縣警察局網站」公告資訊處提供駕駛人參考，將於10月1日正式執法取締。

雲林縣警察局交通隊呼籲駕駛人，科技執法的建置非以處罰為目的，是為導正及嚇阻部分違規的駕駛人的不良習慣，促使民眾養成遵守交通規則觀念，並減少交通事故發生。

▲雲林縣增設3處設置固定式測速照相設備，並於「雲林縣警察局網站」公告，將於10月1日正式執法取締。（圖／記者蔡佩旻翻攝）