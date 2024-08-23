陸住建部長：房地產市場發生重大變化　市場仍處在調整期

▲大陸房市不振。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸房市持續低迷，大陸住房城鄉建設部部長倪虹坦言，目前，房地產市場供需關係發生重大變化，市場仍處在調整期。不過，倪虹也強調，房地產市場還是有很大潛力和空間。

倪虹23日出席「推動高品質發展」系列主題新聞發布會，他提到，中國式現代化，民生為大，民生性強是住房城鄉建設工作最突出的一個特點，下一步有以下改革工作要抓，第一是「建構房地產發展新模式」。

倪虹表示，「建構房地產發展新模式」概括為四個面向，一是在理念上，深刻領會「房子是用來住的、不是用來炒的」定位，建造適應人民新期待的好房子。二是在體系上，以政府為主滿足剛性住房需求，以市場為主滿足多樣化改善性住宅需求。第三是在制度上，改革改善房地產開發、交易和使用制度，為房地產轉型發展夯實制度基礎。四是在要素配置上，建立「人、房、地、錢」要素連結新機制。

倪虹指出，目前，房地產市場供需關係發生重大變化，市場仍處在調整期，隨著各項政策的實施，市場出現了積極的變化，「從城鎮化發展進程看，從人民對好房子的新期待看，房地產市場還是有很大潛力和空間。」

倪虹說，第二是「建立城市規劃建設治理新機制」，堅持「人民城市人民建，人民城市為人民」，適應城市發展進入城市更新階段的新要求，進一步深化城市規劃建設治理改革，建立可持續的城市更新模式和政策法規，堅持「先體檢、後更新」，體檢發現的問題就是更新要解決的重點，打造宜居、韌性、智慧城市，讓人民群眾在城市生活得更方便、更舒心、更美好。

倪虹還說，第三是「推動建築業轉型升級」，堅持標準引領、科技賦能，以改革完善建設工程招標、工程監工、工程造價、竣工驗收等一攬子基礎性制度為重點，著力打造現代化建築產業體系，建構誠信守法、公平競爭、追求品質的市場環境，促進建築業高品質發展，努力為全社會提供高品質建築產品。