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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德上任100天中共吸收滲透偵辦6案　去年至今累計87案

▲▼總統賴清德出席113年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮 馬防部政戰主任 朱蕙芳。（圖／記者屠惠剛攝）

▲總統賴清德。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

國安局7月送交立法院的報告內容中指出，國安偵防案件與往年相比有成長趨勢。對此，經向國安局進一步確認，國安偵防案件累計去年（112）至今年8月，共偵辦87案，檢方起訴已達42案，其中在今年520總統賴清德上任至今，約100天內已偵辦有6案、起訴3案。

國安局表示，經統計國安偵防案件累計去年至今年8月，共偵辦87案，檢方起訴已達42案。其中今年520後，計偵辦6案、起訴3案。國安局表示，相較於102年至111年，每年平均偵辦5至10件，相關國安案件偵辦有明顯增加之趨勢。

另外，國安局表示，今年520以來，新偵獲6件國安偵防案件，涉及中共利誘我基層官兵竊密及介選。在主要樣態方面，則包含：「吸收我現役軍士官，簽署宣誓效忠文件」、「利誘基層官兵竊取機密，藉以償還債務」、「物吸國安離退人員，對我進行情報作為」、「誘拉我政府部門特定人士，蒐集內部機敏訊息」，以及「操作爭訊引導輿情走向，試圖干擾選舉秩序及結果」等。

對此，國安局表示，將持續統合國安單位，掌蒐中共及境外敵對勢力對我滲透情訊，並即時彙請權責機關及檢調單位偵處，共同維護我國家安全。

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