三重賓士男擋道長鳴喇叭！還對警亮槍連扣板機　警怒開2槍制伏

記者陸運陞、陳韻如／新北報導

新北三重一名31歲蘇姓男子昨(22日)晚間開車行經大有派出所門口，見到員警正準備開車外出巡邏時，竟對著警車長按喇叭。員警見狀欲上前盤查時，赫見蘇男從天窗亮出一把槍，甚至還扣動板機，所幸並未有子彈射出，員警立即躲避呼叫支援，並朝該車右前車輪射擊2槍擊破車輪後，上前將人壓制逮捕，整個過程相當驚險。

▲蘇男開著賓士車擋道，並且對著巡邏警車長鳴喇叭，還亮槍扣板機 。（圖／記者陸運陞翻攝）

透過畫面可以看到，值勤員警發現該台白色賓士不斷長按喇叭時，準備下車要上前盤查，卻立刻看見天窗伸出一把槍枝，並且朝著員警連連扣動板機，員警連忙蹲下利用警車掩護，並立即呼叫支援，隨後朝賓士輪胎連開2槍，將車輪擊破後，隨即衝上前去將蘇男壓制逮捕。

過程中，蘇男情緒激動，不斷掙扎叫囂，員警立即噴灑辣椒水將人制伏。據蘇嫌父親表示，蘇男近日精神狀況不穩定，案發當下正準備前往醫院就醫，但不知為何看見警車卻突然情緒失控。





▲▼警方隨即開兩槍擊破車輪後，上前將人壓制逮捕 。（圖／記者陸運陞翻攝）

全案後續將依《刑法》恐嚇公眾危安、公共危險暨妨害公務罪嫌移送新北地檢署偵辦；另外，警方調閱沿途監視器發現，蘇男在駕車途中除了沿途亮槍之外，還逆向蛇行，甚至闖紅燈等，也將依道路交通管理處罰條例第43、45及53條告發。