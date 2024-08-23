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妹子人肉砲彈「太吸睛」大家都想飛　她勸：別穿SHEIN溜滑梯

▲▼妹子「人肉砲彈」太吸睛大家都想飛　她勸世：別穿SHEIN溜滑梯。（圖／翻攝TikTok@keighleyyy）

▲格蕾弗穿著SHEIN束口褲溜滑梯，整個人噴飛出去。（圖／翻攝TikTok@keighleyyy）

記者吳美依／綜合報導

英國網友格蕾弗（Keighley Graver）身穿中國快時尚品牌SHEIN的束口褲玩溜滑梯，結果化身「人肉砲彈」噴飛出去。她在TikTok分享經驗，勸大家「別穿SHEIN溜滑梯」，反而讓網友們更加躍躍欲試。

影片中，格蕾弗從一座大型溜滑梯滑下來，抵達底部時，竟絲毫沒有減速，反而整個人飛出去。她嚇得發出驚恐尖叫，在鏡頭外重摔落地時，也忍不住哀號。

@keighleyyy #fyp #foryou #fyppp #fypシ゚ ♬ original sound - keighleyyy

格蕾弗當天在林肯郡（Lincolnshire）海邊渡假飯店巴特林（Butlin's）的遊樂設施玩耍。她一邊自我揶揄，一邊告訴大家，「專業提示：在巴特林溜滑梯時，不要穿SHEIN的束口褲！」

這部影片迄今突破1000萬次觀看、將近80萬讚數，不過許多人卻表示，他們看了影片後也想試試看，「看起來（比原本）好玩多了。」

此外，也有不少網友分享類似經驗，「我穿SHEIN的束口褲溜滑梯……真的飛起來了，超尷尬」、「我也在同個地方的同一座溜滑梯做了相同的事情，我的天啊。」

ET快訊
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