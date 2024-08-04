中國快時尚品牌Shein服裝抽檢2／3不合格　部分含有害物質

▲中國快時尚電商品牌Shein。（圖／路透）

文／中央社

德國專業刊物Oekotest（生態試驗）檢測發現，中國電商平台Shein被抽檢的服裝產品中有2/3未通過測試，部分更被驗出有害化學物。例如一件女嬰服飾含有銻，一雙涼鞋含有鉛和鎘。

德國之聲3日報導，根據Oekotest報告指出，在查驗的21件商品中，涵蓋不同性別及年齡段的服裝（女性、男性、青少年和嬰兒）的產品，每個年齡組還有一雙鞋子參加抽檢。這些產品包括嬰兒鞋、少女裙，還有成人仿皮夾克。

檢測結果顯示，只有1/3的Shein（希音）產品被評為「合格」，剩下2/3都是「差」或「不滿意」。其中一些聚酯纖維的產品給人的感覺太過廉價，因此沒有人願意主動試穿。

報導指出，Oekotest報告顯示，這次測試中，部分產品含有銻、二甲基甲醯胺、鉛、鎘、鄰苯二甲酸鹽等有害化學物。

其中，一件帶有獨角獸圖案的女嬰連身裙，含有有毒的銻，銻的殘留物能夠通過汗液被皮膚吸收，並且進入血液。一雙涼鞋含有鉛和鎘，鎘在長期高劑量攝入後可能導致腎臟和骨骼損傷。這兩種重金屬都會在體內積累，可能對健康帶來危害。

報導引述位在科隆的貿易研究所IFH在5月公布的調查結果指出，在歐洲，有91%的人知道Shein和Temu，並且有43%的人使用，均比去年提高10個百分點。調查還顯示，Shein的訂單頻率較2023年成長超過一倍，22%的用戶每月至少在該平台上購物一次。

報導指出，德國反對黨基民盟（CDU）黨魁梅爾茨（Friedrich Merz）6月曾呼籲對Shein和Temu等中國電商平台進行監管。他說，據估計，每天有20萬個包裹從中國運往德國，且沒有任何商品檢驗，也沒有被課徵關稅。

Shein目前總部設在新加坡，但其販售的服裝產品是由約5000個中國工廠製造。