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大陸 大陸焦點 特派現場

全紅嬋難採訪？　央視知名主持人反駁：她是高情商的孩子

記者廖翊慈／綜合報導

中國17歲跳水名將全紅嬋在巴黎奧運奪下2金後，她近日接受央視《面對面》專訪，節目內容廣受好評。該節目的主持人董倩在訪談後大讚全紅嬋，「整個訪談過程中，她用最樸素的語言，表達的是最通透的人生道理。」

綜合陸媒報導，董倩表示，「我在採訪她（全紅嬋）以前，有人跟我說她不好採訪，『因為妳看她接受別人的採訪時，話不好好說，也沒有說出什麼完整有經過思考的話』。」

▲董倩採訪全紅嬋、陳芋汐。（圖／翻攝自央視）

▲董倩採訪全紅嬋、陳芋汐。（圖／翻攝自央視）

董倩說道，「我原先也有一點點這樣的擔心，但是一進到採訪的狀態，這個小姑娘真的不一般，全紅嬋在接受我的採訪時，我問她『妳累不累？』她說『累啊，誰不累呢？上學的那些人也累啊，他們每天這麼早起貪墨去讀書，還要參加各式各樣的考試，跟我有什麼區別呀？』」

董倩接著說，「所以從這一點能看出，她是個高情商、高智商的小孩子。」

董倩問全紅嬋，「別人都管妳叫天才，妳覺得自己是不是天才？」

▲▼全紅嬋專訪。（圖／翻攝自央視）

▲▼全紅嬋接受《面對面》專訪。（圖／翻攝自央視）

▲▼全紅嬋專訪。（圖／翻攝自央視）

全紅嬋真誠回答，「我跳好了，把訓練做好了，那一刻才是天才，天才也沒有他們所說的這麼簡單，其實這裡的每個運動員都很刻苦，我也可以稱他們每一位都是天才。」

董倩專業的採訪獲得網友一面倒的稱讚，「不愧是央媽的人，訪談有深度，提問有溫度」、「全紅嬋的回答，讓人感受到的是她的包容與體恤，這是根骨裡的善良，不是後天言語的修飾」、「董倩這次採訪兩位妹妹，完全是採訪界的天花板」、「這是我看過最有深度、最有溫度的訪問」、「董倩的採訪高明在真誠善良，還有對受訪者發自內心的尊重」、「好記者、好嘉賓，好的採訪互相成就」、「董倩老師採訪小紅的時候，一副老母親愛女兒的表情」。

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