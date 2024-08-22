止步32強跟球拍無關！　王楚欽嘆：扛不住奧運3項賽才是問題

記者廖翊慈／綜合報導

中國桌球「球王」、世界排名第一的選手王楚欽在巴黎奧運桌球男子單打比賽中，以2比4輸給瑞典選手莫雷加德，無緣16強，爆冷提前出局，引起眾人詫異。王楚欽21日接受《天天體育》專訪表示，輸球的原因跟主拍被踩斷，真的沒關係。

▲▼王楚欽敗給瑞典選手莫雷加德。（圖／央視新聞）



據《天天體育》報導，王楚欽對於爆冷止步32強表示，「其實打奧運時，並沒有多少休息時間，我覺得其實最大的遺憾，還是自己沒有適應得了，奧運這個比賽的量，三項比賽的量（混雙、男單、男團），那怕自己打了（練習）兩年這三項，我覺得這就是老天給我的下一個目標吧。」

▲王楚欽爆冷止步奧運男單32強。（圖／央視新聞）

他也感嘆，「其實遠遠沒有達到自己所期望的，在打完混雙、單打又打了一場削球，自己身體上的反應和疼痛，包括精神上的疲勞，完全超出了自己的想像，我覺得最多的遺憾就是這一點。」

王楚欽與孫穎莎在巴黎奧運桌球混雙決賽中，擊敗本屆黑馬北韓隊，拿下金牌。賽後兩人在場內接受記者拍攝時，王楚欽表示，自己放在場邊的「奪冠球拍」被攝影師踩斷了，令他當場情緒失控。

▲王楚欽賽後拍照時，球拍被攝影記者踩斷。（圖／路透社）

王楚欽在隔日男單32強賽中，以副拍上場，最終敗給瑞典超級新星莫雷加德。他賽後坦言，換球拍不是輸球的理由，但仍讓不少大陸球迷認為，「王楚欽爆冷提前出局男單，是跟主球拍斷了有關，影響他心情太大了。」

王楚欽如今再次回應，輸球原因和自己的體力、身體疲乏、跟不上賽程有關，引起熱議。不少網友表示，「很端正清醒的自我評價，下一個四年再回來奧運」、「有遺憾也有收穫，未來可期，王楚欽目標遠不止於此」。