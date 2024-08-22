名律師淪詐團軍師！　30歲擁「賓士+黑水鬼」喊：人生成就解鎖

▲陳逸軒曬出賓士名車。（圖／翻攝自陳逸軒IG）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市律師公會副秘書長陳逸軒被高雄檢、調發現，疑似協助詐團運作洗錢、洩密、居中聯繫擔任軍師的角色，將陳逸軒約談到案後，依組織犯罪、詐欺等罪向法院聲請羈押禁見獲准。陳逸軒一路順遂，他不時在IG和臉書PO出勞力士、賓士照片，還不忘高喊「人生成就解鎖」，相當高調。

據指出，雄檢和警方是在日前偵辦電信詐騙案時，意外發現詐團成員與陳逸軒有「密切」聯繫，而且陳的涉入程度頗深，有參與詐團的運作，居中聯繫的情況，於是將陳逸軒約談到案，並向法院聲請羈押獲准。

▲陳逸軒曬出勞力士「黑水鬼」、歐米茄名表。（圖／翻攝自陳逸軒臉書）

據了解，年紀輕輕的陳逸軒今年才31歲，法律系畢業的他，2017年通過律師考試，由於其父親曾任法官、庭長，也是高雄市知名的老牌律師，陳逸軒擔任律師後跟著父親開始拓展法界人脈，表現也算亮眼，在高雄市新生代律師中被視為明日之星。

從陳逸軒的IG和臉書上發現，長相帥氣的他是個陽光大男孩，喜歡爬山運動，也與親友、朋友、同事有許多互動，令人矚目的是他常曬了勞力士的黑水鬼名錶和賓士E-CLASS名車，並註解「人生成就解鎖」，可見相當追求物質上的肯定。

▲陳逸軒擔任高市律師公會副秘書長聘書。（圖／翻攝自陳逸軒IG）

從他的社群動態上也可看出，他與父母親感情甚篤，他在為自己買勞力士的時候，也不忘為雙親各添購了一隻歐米茄，甚至母親節時，也為媽媽買了一個香奈兒的CF包（價格超過30萬元），種種跡象都顯示陳逸軒的「鈔能力」相當不錯。但沒想到這次竟然因涉案而且遭收押，令法界頗感意外。

有趣的是，陳逸軒在IG上曬出他擔任高雄市律師公會副秘書長的聘書，但點進高市律師公會的網站，卻發現他竟已被「除名」，是否因他遭羈押而被公會火速「切割」，或有其他原因，頗令人玩味。