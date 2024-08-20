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社會 社會焦點 保障人權

機車突鑽出...賓士閃不過右偏撞路旁號誌設備！驚險影片曝

記者邱中岳／台北報導

北市中山區新生北路3段、德惠街口，19日晚間11時許，有1台機車從新生高架橋下鑽出，與1台賓士CLA250發生碰撞，導致機車車頭毀損、騎士全身肢體擦挫傷，另外賓士又撞上路邊號誌設備，警消到場後將賓士車上5人以及騎士送往醫院救治。

警方調查，23歲張姓男子在19日晚上11時許，開車行經新生北路3段、德惠街口，與從新生高架下突然鑽出的34歲黃姓女騎士發生碰撞， 機車車頭全毀，女騎士應聲倒地、肢體擦挫傷，張男的賓士車又撞上路邊號誌設備。

▲▼賓士5人看電影途中撞上女騎士，先碰撞機車再撞路邊號誌設施。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲賓士5人看電影途中撞上女騎士，先碰撞機車再撞路邊號誌設施。(圖／記者邱中岳翻攝）

警消獲報後到場發現黃姓女騎士、張男等車上5人有肢體擦挫傷，送往醫院治療，2駕駛酒測值均為0；初步了解，當時雙方為閃光燈號誌，但女騎士方為閃紅燈、汽車方則是閃黃燈，目前將收集相關證據釐清肇事責任。

▲▼賓士5人看電影途中撞上女騎士，先碰撞機車再撞路邊號誌設施。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲賓士車上5人原本要去看電影，但途中遇到車禍，導致肢體擦挫傷送醫救治。(圖／記者邱中岳翻攝）

監視器畫面也拍下整個過程，當時賓士CLA250行經新生北路、德惠街口，看到竄出的機車後想閃避，但還是來不及，車子也打偏撞上路邊號誌設施。張姓男子等人表示，一行人本來是要去看電影，卻因車禍打亂行程。

張姓男子所駕駛的賓士CLA250，據悉為2020年款式，新車售價要229萬，搭配雙離合器7速自手排變速箱、採用2.0L渦輪增壓汽油引擎，最大馬力達到224hp。

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砸毀忠孝橋！肇事男竟才還在實習　首載鋼樑就出事

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