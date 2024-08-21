球迷看過來！麟洋配金牌悠遊卡　明起限時4天開放預購

▲ 巴黎奧運羽球男雙金牌「麟洋配」李洋、王齊麟 。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

台灣羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟，勇奪本屆巴黎奧運羽球男雙金牌，成為奧運史上首對達成連霸組合。對此，悠遊卡公司今（21日）宣布取得授權，獨家發行「麟洋金牌連霸悠遊卡」，自明（22日）起至25日止，在7-ELEVEN、全家便利商店及博客來電商平台販售，限時不限量開放預購，全套共2張，每套售價420元，歡迎球迷預購。

悠遊卡公司表示，「麟洋配」再次奪下金牌，成為史上首對在奧運二連霸的羽球黃金組合，為記錄全民振奮、感動的瞬間，公司獨家取得選手王齊麟、李洋的授權，發行「麟洋金牌連霸悠遊卡」套組。

悠遊卡公司指出，此套組內含2張悠遊卡，悠遊卡以奧運賽場的法式浪漫紫為主色調，印製王齊麟、李洋兩位選手在巴黎奧運賽場上征戰揮拍的英姿，還有親筆簽名，而封面設計則以奪金榮耀的金色、巴黎奧運的元素，以及王齊麟、李洋兩人持球拍的合影，做為「麟洋金牌連霸悠遊卡」獨家封面。



「麟洋金牌連霸悠遊卡」於明（22日）上午11時起，至25日23時59分止，限時不限量開放預購，民眾可以在7-ELEVEN ibon機台、全家便利商店FamiPort機台及博客來悠遊卡旗艦館線上電商平台購買，每套售價420元，悠遊卡公司表示，這是「麟洋配」在奧運殿堂上最後一舞的紀錄，想要珍藏此套悠遊卡的球迷們，歡迎預購。