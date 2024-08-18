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不健康也要喝！「1手搖飲」泡奶精粉　一票大推：加珍珠超好喝

▲手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（圖／林世文記者攝）

▲原PO特別懷念「芋頭奶精粉」泡的奶茶。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

奶精粉不健康，但那一味真的很懷念！一名網友笑稱，以前常喝奶精粉泡的芋頭奶茶，但現在健康意識抬頭，多數店家都是用真材實料的芋頭去製作，反而讓他懷念喊話「我想要假的香精芋頭啊！」文章曝光後，一票網友也+1，「這個真的超好喝，而且一定要加珍珠」、「有時候還真的會特地找這種香料飲料喝耶！」

一名網友在Dcard表示，以前就愛喝快可立的「芋頭牛奶」，但現在卻找不到了，店家都是現做「真芋頭」飲料，讓原PO嘴饞喊話，「我想要假的香精芋頭啊...哪裡還有這種飲料？」

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底下網友也+1笑稱，「我們這邊的移工也超愛，假芋頭飲料店生意超好」、「原來還有同好，不知道為啥都買不到了，連之前有在賣的都不賣了」、「假芋頭粉很香」、「蝦皮或是食品材料行找芋頭調味粉」、「有時候還真的會特地找這種香料飲料喝耶，享受那個童年的記憶」、「這個真的超好喝，而且一定要加珍珠」、「我也超愛假芋頭跟假百香」、「東區名店黃巾珍珠奶茶！偶爾會很想喝這種香精茶」。

也有網友熱心回應，「感覺名稱是『芋香』的機會比較大」、「茶魔的芋頭沙牛奶是粉泡的」、「之前清心的芋香奶茶就是用這種粉欸，我很常喝，不知道現在還有沒有」、「台南的話我知道有飲料店有，我也很愛這種香精芋頭，尤其是冰淇淋」、「來韓國買貢茶，韓國還是這種芋頭香精奶茶」、「新竹西米露之家」「Tea's原味的芋香奶茶是粉泡的，我是前員工」。

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