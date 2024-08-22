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林志玲：為什麼在他生命下墜時沒人拉他一把？曝看社會新聞很心痛

林志玲與台北市政府推廣「心玲守護計畫」。（翻攝林志玲IG）

▲林志玲與台北市政府推廣「心玲守護計畫」。（翻攝林志玲IG）

圖文／鏡週刊

林志玲近日與台北市政府合作，啟動「心玲守護計畫」，今（22）日她在社群網站發文，表示看社會新聞有感，「為什麼有些孩子，在他生命往下墜落的時候沒有人能夠拉他一把？」強調心理健康的重要性。

林志玲今在IG發文：「看著社會新聞，我想你和我一定會有同樣的感觸～為什麼有些孩子，在他生命往下墜落的時候沒有人能夠拉他一把？為什麼有些孩子在開始有行為偏差的傾向時，沒有人能夠開導指引他？為什麼有些孩子在心裡受傷時，沒有人可以給他一個溫暖的擁抱，成為他的心靈後盾以及出口？有太多的為什麼。也有太多的來不及。」

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林志玲認為，也許這一切，可以透過心理健康課程讓後悔不再發生，「心理健康是一切的基礎，有了強大的內心，孩子們才有正向的能量去面對自己的未來。」成立基金會後，她一直希望心理健康能夠成為人生的必修課，從青少年開始，讓孩子們培養內心的韌度，正向的心態。

林志玲（右）與蔣萬安（左）。（翻攝林志玲IG）

▲林志玲（右）與蔣萬安（左）。（翻攝林志玲IG）

而經歷多年的策劃，這個夢想真的實現，讓她相當感動。並感謝台北市政府，社會局、教育局、青年局的大力支持一起攜手推廣「心玲守護計畫-兒少心理健康課程」，讓孩子培養心理韌性、呵護心理健康。她說：「只要心還在跳的一天，就能夠有所改變！我們可以的。」

台北市長蔣萬安則表示，大兒子開始進入青春期，他和「志玲姐姐」學習情緒管理，下次發脾氣前，記得林志玲的「情緒三連問」──「1.我發脾氣合理嗎？」「2. 我發脾氣的對象是對的嗎？」「3. 有沒有更好的溝通方式？」蔣萬安還傳授妙招「Happy wife, Happy life 」（有個快樂老婆，就有個快樂人生）。


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