C羅人氣依舊！1.5小時晉升百萬YouTuber　不到1天破千萬訂閱

▲ C羅人氣依舊超旺。（翻攝IG、AlNassr Saudi臉書）

圖文／鏡週刊

葡萄牙足球超級巨星「C羅」羅納多（Cristiano Ronaldo）生涯坐擁許多榮耀，如今39歲的他雖步入職業生涯尾聲，但人氣仍然超高。他昨（21日）日成立個人YouTube頻道「UR · Cristiano」，短短1.5小時就成為百萬YouTuber，現在更已有超過1千萬人訂閱。

C羅昨透過IG發文宣布成立他的YouTube頻道，喊話粉絲們訂閱，一同陪他加入這段新旅程，IG坐擁6.3億位粉絲的他果然號召力十足，短短1.5小時，他的YouTube頻道已有超過百萬人訂閱，成為許多人夢寐以求的「百萬YouTuber」。

▲ C羅YouTube頻道訂閱已破千萬。（翻攝YouTube「UR · Cristiano」）

而從他宣布至今才15小時，未滿1天的狀況下，他的YT已有1330萬名粉絲訂閱；不久前他也po出影片，向他的小孩「炫耀」自己拿到了YouTube「鑠金創作者獎」的金色播放鈕，並寫道「給我家人的禮物」，小孩看到後也難掩激動尖叫。

根據YouTube介紹，訂閱人數達10萬人者可獲得白銀創作者獎，訂閱人數達1百萬人鑠金創作者獎，訂閱人數達1千萬人時，則可取得「鑽石創作者獎」。

C羅離開英超曼聯，2022年底宣布加盟沙烏地阿拉伯的球隊艾納斯，簽新台幣65.5億元天價合約。

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