名獸醫師偷情離婚未付妻兒生活費　法院判還天價3881萬

圖文／鏡週刊

左岸動物醫院院長邱顯傑因婚外情，與妻子簽訂婚姻協議書，承諾支付贍養費，卻未依約履行。妻子因此向法院提起訴訟，要求給付家庭生活費等。台北地方法院近日做出裁決，判決邱顯傑應支付妻子及家人共3881萬餘元，仍可上訴。

妻子提起訴訟，聲稱她與邱顯傑於2006年結婚，然而婚後邱與鄒某發生外遇。為了維護家庭和諧，她與邱簽訂了婚姻協議，並進行公證。協議的第一項規定，邱每月應支付40萬元；第二項規定，為感謝她對家庭的辛勞付出，邱每月應支付20萬元作為零用金。

妻子指出，雙方協議書中明確約定，邱顯傑應每年負擔2名子女的教育費用，每人各70萬元，並額外提供每人每年220萬元的教育及生活費用。然而，邱顯傑長期未依約履行，累積欠款近4163萬元。因此，妻子提起訴訟要求他履約，

邱顯傑對妻子的請求提出異議，強調自己曾部分履行協議，並提供相關匯款紀錄等證據，主張應扣除已支付的部分，以釐清雙方實際的債務關係，請求法院駁回聲請。

台北地方法院審酌雙方主張及相關證據後，認定雙方所簽的婚姻協議書內容明確，且邱顯傑亦承認有此約定。此外，證人也證實邱顯傑的確曾照顧過家人，綜合上述，法院判決邱顯傑應支付妻子1681萬餘元，以及兩名子女各1100萬元，共3881萬多元。

邱顯傑的父親邱垂益是建商出身，資本雄厚，2007年擔任中和市長時，曾因讓兒子邱烽堯的建設公司得標土地開發案，遭行政法院認定未利益迴避，判罰500萬元定讞，但此舉並未損及邱家政治能量，邱顯傑的哥哥邱烽堯還是順利當選新北市議員，目前競選連任，曾多次與新北市長候選人侯友宜同台。



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