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王齊麟爭議事件+1？　經紀人曾炫「吃一蘭快速通關」免排隊

王齊麟（中）與經紀人吳宜倫（右）曾利用「快速通關」，不用排隊吃一蘭拉麵。（翻攝吳宜倫臉書）

▲王齊麟（中）與經紀人吳宜倫（右）曾利用「快速通關」，不用排隊吃一蘭拉麵。（翻攝吳宜倫臉書）

圖文／鏡週刊

羽球好手王齊麟與搭檔李洋在今年巴黎奧運完成2連霸壯舉，然而王齊麟近來話題不斷，其啦啦隊女友「十元」陳詩媛在他回國時到桃園機場管制區接機，引發「耍特權」爭議。有網友爆料，王齊麟的乾媽經紀人吳宜倫曾在臉書打卡，自稱靠王齊麟，用「快速通關」不用排隊就吃道一蘭拉麵，網友懷疑王齊麟耍特權不是第一次。

王齊麟近來爭議頻傳，除女友進入管制區特權接機，他又疑似在開車時用手機，甚至遭影射在東京奧運前，曾讓同隊學姐懷孕、墮胎等，相關討論在Dcard至今吸引超過6千則留言。

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昨有網友在Dcard「王齊麟跟學姐的文怎麼不見了」討論中，貼出王齊麟經紀人吳宜倫2022年9月的臉書貼文截圖，當時吳宜倫與王齊麟在一蘭拉麵打卡，吳宜倫開心說：「一蘭拉麵初體驗~每次想試，到了現場都因為大排長龍而作罷，跟著王少爺（指王齊麟）來才知道，原來還有快速通關這一招。」還標註「台灣一蘭成功解鎖」。

 吳宜倫曾靠王齊麟「快速通關」吃到一蘭拉麵。（翻攝Dcard）

▲吳宜倫曾靠王齊麟「快速通關」吃到一蘭拉麵。（翻攝Dcard）

謝承均表示自己只能乖乖排隊。（翻攝吳宜倫臉書）

▲謝承均表示自己只能乖乖排隊。（翻攝吳宜倫臉書）

李易在對話中也透露自己需要排隊才能吃一蘭。（翻攝吳宜倫臉書）

▲李易在對話中也透露自己需要排隊才能吃一蘭。（翻攝吳宜倫臉書）

當時有人在吳宜倫臉書羨慕留言：「刷臉就是」「哇一蘭還有快速通關這招，我都不知」。藝人謝承均說：「我只能乖乖排隊」，吳宜倫笑回：「排好通知我，十分鐘內抵達」。男星李易也留言：「五倍辣加白飯必點」，吳宜倫則問：「看到易哥的簽名板，跟你去可以不用排隊嗎？」李易回應：「我先去幫你排好了」。

該貼文如今被轉貼到Dcard，不少網友砲轟，「好可憐連吃拉麵都要特權」「好噁心，真的特權慣了」，但也有人指出，一蘭商品買滿額就可以先進去，「有沒有一種可能，王少爺花錢買到滿額的」。

王齊麟今（22日）與新搭檔邱相榤出戰日本公開賽，面對地主組合岡村洋輝／三橋健也，以比數21：7、21：23、22：24遭大逆轉淘汰，止步16強。


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