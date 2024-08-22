變種M痘疫情不單純！疾管署增2類人打疫苗　2周內建置快速檢測

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

非洲出現新變種M痘病毒，致死傳播力皆大增，疾病管制署今（22）日召開專家會議，會中專家認定非洲疫情不單純，除目前關注的新變種Ib型，另舊的Ia型也在當地侵襲兒童造成疫情快速上升與高致死率，所以整體第一型都要防範。疾管署即起增加2類公費疫苗對象，醫療機構感染管制裝備提升，並於2周內建立快速檢驗技術，將檢驗時間縮短到半天內，用以及早偵測。

M痘病毒分為第一型與第二型，第一型中有Ia與Ib、第二型也可再分為IIa與IIb。羅一鈞日前說明，2022年爆發的M痘國際疫情流行病毒是第二型的IIb病毒，至於近期非洲變種病毒則是第一型的lb病毒，致死率和先前相比增加18倍，傳播力高，不僅是性行為，連家庭接觸也能傳播，感染者多為年輕成人和兒童。

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目前掌握剛果民主共和國為爆發疫情中心，WHO已於8月14日宣告此次疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）」，接著瑞典宣布出現自非洲境外移入的Ib型病毒病例，為歐洲首例，而泰國昨日公布國內檢出第一型病例，但是否新變種Ib型還要進一步定序確認。

疾管署今日邀集感染症相關領域專家、傳染病防治醫療網各區指揮官等進行研議。羅一鈞表示，會中專家表示，依最新疫情評估顯示，非洲M痘Ia及Ib型病毒的流行病學均有改變，雖跨國傳播以Ib型為主，但Ia型在當地侵襲兒童造成疫情快速上升及高致死率，因此針對第I型（無論Ia或Ib）均應格外注意防範。

因應相關作為包含檢驗、感染管制與公費疫苗都有所調整。羅一鈞說明，Ib型病毒有基因缺損，可導致常用M痘分型檢驗誤判，疾管署已依據世衛及歐洲CDC共同發布Ib型核酸檢驗方法（RT-PCR）建置國內快速檢驗技術，兩周內可建置完成，屆時針對M痘陽性個案將同時進行三種分型檢測（I、II及Ib），可將Ib型的檢驗時間由目前的三天（送基因定序）縮短為半天內（RT-PCR）。

疾管署將修訂「醫療機構因應M痘感染管制措施指引」，照顧疑似或確診Ｍ痘第一型個案，相關防護設備從醫用口罩、一般隔離衣提升為N95口罩、防水隔離衣及護目裝備。

最後是公費疫苗對象增加以下兩類：

● 我國駐非洲醫療團人員：比照在國內醫療相關人員接種對象，提供公費Ｍ痘疫苗接種（出發前或返台時接種）

● 追加劑 (第二劑滿2年可接種)：執行正痘病毒屬分離與培養之實驗室人員

疾管署統計，國內從2022年6月23日列入第二類傳染病，至今年8月19日，累計403例病例(381例本土及22例境外移入)，且有1起死亡，都是第二型IIb病毒，尚未有變種病毒；今年累計44例(41例本土及3例境外) ，疫情傳播風險持續。