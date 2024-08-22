肯定央行限貸令助房價下跌　郭國文建議：銀行應優先放款首購族

▲民進黨立委郭國文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對我國銀行不動產放款集中度高，導致房價不斷上漲，民進黨立法委員郭國文今年7月10日曾要求央行與金管會研擬，針對不動產放款設定總量管制，如今央行請銀行於9月6日前，提出不動產貸款具體量化改善方案。對此，郭國文表達肯定，認為央行願意跨出這重要的一步，改善台灣高房價問題。

中央銀行21日發新聞稿指出，近期分別邀請34家本國銀行來行座談，會中已籲請銀行在不影響無自用住宅民眾購屋與都更、危老重建融資需求前提下，自主控管不動產貸款總量，並在9月6日前提改善報告，共同改善信用資源過度集中不動產貸款情形。

郭國文表示，從2020年12月至今，央行推出6波信用管制後，不動產放款集中度仍居高不下，2024年6月底全集中度高達37.4%，跟歷史高點37.9%僅差0.5個百分點。

過去郭國文在質詢中央銀行時，總裁楊金龍指出，由於房價高，所以不動產集中度高；但同時，由於集中度高，房價就更不可能跌，所以集中度與房價相輔相成。

郭國文強調，這次央行從「集中度」下手，可預期未來能成就的結果就是「房價下跌」，不過，面對總量管制對有意買房的無殼蝸牛而言，勢必會造成衝擊，金管會應該提出相對應的政策以落實居住正義，提議銀行在審查不動產放款時，應該以「首購族」作為優先放貸對象，而不是僅放行給利率高的客戶。