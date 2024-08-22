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美前官員：川普「量化」台美關係　賀錦麗重結盟

▲▼2024美選,賀錦麗,川普。（組圖／路透）

▲ 2024美國大選由賀錦麗對陣川普。（組圖／路透）

文／中央社記者鍾佑貞華盛頓21日專電

美國白宮之戰鹿死誰手，牽動全球政經。前白宮官員何瑞恩指出，賀錦麗預計將循拜登重視聯盟鞏固台海路線，川普側重可量化的事務例如軍費。副手組方面，華茲以人為本，關切台灣人心聲，范斯重視台海更勝歐洲。

何瑞恩（Ryan Hass）在歐巴馬（Barack Obama）時期擔任白宮國安會中國、台灣及蒙古事務主任。歐巴馬2014年出訪北京、2016年赴杭州出席20國集團（G20）高峰會，及同年底前往秘魯出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議，何瑞恩都是隨團的幕僚之一。

歐巴馬卸任後，何瑞恩轉往華府老牌智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）研究兩岸多年。他立場友台，除了曾在公開學術研討會上呼籲與會者勿忽略台灣的主體性、不時隨智庫團訪台，也投書英文媒體Taipei Times（台北時報）談台美如何利用契機深化關係。

拜登規 賀錦麗隨

「要先了解她（賀錦麗）在過去4年裡持續聽取情報簡報，參加政策談判，她一直在總統拜登身邊，重大決策無不參與，非常熟悉拜登政府的做法，我預期她會高度延續拜登政府對台灣以及亞太地區的政策」，何瑞恩說。

他昨天接受中央社訪問時指出，拜登路線重視聯盟、夥伴關係，以及在盟友之間建立密切網絡，以維持亞洲及台海穩定，確保全球公共領域開放，沒有一個國家能以損害區域利益的方式主導亞洲。

何瑞恩表示，有別於川普認為盟友有損美國實力，賀錦麗（Kamala Harris）將傾向把「與朋友合作」視為對美國實力的補強，而不是消耗。他也提到，賀錦麗的幕僚不僅狀況內又經驗豐富，因此他不認為如果賀錦麗當選，會上演「賀賴電」。

川普交易式外交重數據

川普對台政策特色方面，何瑞恩的觀察與美台兩地的多數學者一致，內涵不脫「交易式」（transactional ）手腕，「即使川普最親近的支持者也會認同這點」。

何瑞恩指出，與其他領導人相比，川普更偏好「可以量化」的事務，可以用來對外展示政績，例如貿易平衡及國防開支，因此他可能會對台施壓，要求大幅增加軍費。

「（川普）並非單純將台灣視為個體看待（thinking of Taiwan as Taiwan）」。何瑞恩觀察，川普掌權時，他花了很多時間思考台灣在美中競爭框架下的位置，而非將台灣視為一個具有2300多萬人口、民主、充滿活力且自由的社會。

何瑞恩說，川普政府有一些幕僚非常關心台灣，竭力支持台灣民眾，例如接替何瑞恩的簡以榮（Ivan Kanapathy）及前白宮副國安顧問博明（Matt Pottinger）。

他指出，但簡以榮及博明挺台相對低調，不希望吸引川普太多注意力。「這讓我憂心，因為這代表川普總統本人可能沒有像他第一任期內的一些幕僚那樣，熱衷支持台灣」。

華茲撇意識形態 以人為本

▲▼華茲（Tim Walz）,范斯（J.D. Vance）。（組圖／路透）

▲ 副手人選由華茲對上范斯。（組圖／路透）

副手方面，民主黨副總統候選人華茲（Tim Walz）在1989年經香港前往廣東教書一年，他與妻子在1990至2000年代初期成立公司，帶領學生前往中國參訪，瞭解中國歷史文化。這段海外經歷讓共和黨競選陣營一口咬定華茲親中，未來「逢中必軟」。

何瑞恩說，華茲看待台灣及中國的方式，將是以「曾與兩地人民直接互動」的心情出發。換句話說，華茲在中國期間，看到地緣政治事件對台灣及中國人民的影響，理解他們所承受的壓力。

何瑞恩分析，華茲不會透過意識形態或抽象概念來理解事態發展，「他會非常關心這些事件對中國和台灣人民的影響」。就中國而言，華茲一向明確且直言不諱地表示中國政府並未善待人民，中國人民應該得到更好的治理和領導，「我認為這是一種大膽、勇敢且誠實的表態」。

對台路線方面，何瑞恩推測「賀華配」如果勝選，華茲將會抱持「台灣人民的心聲應該被外界所聞，及台灣人民應在國際體系中獲得尊重」的立場進入白宮。

范斯重視台海更勝烏克蘭

共和黨部分，則由曾反對美國向烏克蘭增加援助，認為台灣同樣需要愛國者飛彈的參議員范斯（JD Vance）出任川普副手。

何瑞恩說，范斯認為烏克蘭是歐洲應該處理的問題，歐洲國家應該為保護和促進歐洲安全出更多力，這也反映了范斯對台海和平穩定的關切，及「應投入更多資源遏止中國對台野心」的看法。

「如果俄羅斯在烏克蘭取勝，那將是美國的地緣政治災難，這會使中國更加有恃無恐，威脅到台灣。因此，我理解參議員范斯的邏輯，但我不同意他的看法」。

副總統無重大外交決策權

美國前副總統錢尼（Dick Cheney）據報常常透過每週與前總統小布希（George W. Bush）一起用餐的時段，在小布希耳旁力推自己屬意的外交政策。如今兩陣營副手人選就定位，未來對外交政策能施多少力，何瑞恩說，副總統頂多是幕僚顧問，無決策權。

他也指出，美國副總統對外交政策的影響力，會因議題而異。在涉及台灣或中國、兩岸議題時，這是對美國長遠利益具有重大意義及重要性的議題，通常由總統親自督軍。

「我確信總統會非常認真地看待這些建議，不過，一般來說，戰爭與和平議題會落在總統的肩上，我們的制度就是這樣設定」。（編輯：高照芬）

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