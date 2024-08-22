7歲女孩用「防曬噴霧」後狂咳＋嘔吐！　醫一看：已近「白肺」

▲涵涵拿媽媽的防曬噴霧往臉上噴。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者廖翊慈／綜合報導

浙江杭州一名7歲女童涵涵近日跟著家人到戶外遊玩時，拿了媽媽的防曬噴霧，往臉上噴了幾下後，突然開始狂咳嗽，還將早餐都吐了出來。涵涵的父母急忙將孩子送醫救治。浙江醫院兒科醫師陳國慶檢查發現，涵涵的肺部X光結果顯示，兩肺大片斑塊影，已接近「白肺」。

據《都市快報》報導，陳國慶醫師迅速為涵涵安排了，簡單的血檢和胸部X光檢查，胸部X光結果已接近「白肺」，血常規則提示白血球升高、C反應蛋白正常。陳醫師表示，以涵涵的病史結合臨床表現，基本考量是防曬噴霧吸入後，導致急性過敏性肺炎。

陳醫師指出，「這是急性過敏性肺炎的典型表現，來勢通常較為兇猛，如果不及時就診，可能會發展為重症肺炎，出現呼吸衰竭等情況，危及生命。」

▲涵涵的肺部X光顯示，接近白肺。（示意圖／翻攝自微博）

醫療團隊迅速給予涵涵心電監護、吸氧支持等治療，在明確病因排除禁忌後，當機立斷給予了荷爾蒙治療，在一系列及時有效的治療措施下，涵涵的病情很快好轉，第2天，氣促的症狀明顯緩解，精神胃口恢復如前，咳嗽也在治療48小時後完全消失。

兒科醫師周琴指出，不建議兒童使用「防曬噴霧」，尤其是低齡兒童、過敏體質兒童，「如果防曬噴霧劑直接噴到孩子頭部、臉部，孩子有可能無意中吸入噴出的液滴，這些液滴可能包 含防曬劑、揮發性有機化合物等，各類化妝品原料，從而引發健康風險，尤其是對於原本就患有過敏性鼻炎、過敏性皮膚炎、支氣管氣喘等氣道敏感度較高的過敏體質兒童，更容易誘發劇烈咳嗽，或喘息發作等。」

周琴強調，盡量別在狹小密閉空間中大量使用防曬噴霧，例如在車窗關閉的汽車內，這有可能造成短時間內大量吸入，從而可能引發健康風險，同時也應避免直接對頭面部噴防曬噴霧劑，「使用時最好與皮膚保持至少15～20公分的距離，如果需要對臉部和頸部防曬，可先噴灑在手上，然後用手塗抹。」

周琴提醒，使用後若出現咳嗽、胸悶、氣促等症狀，最好及時就醫，並告知噴過防曬噴霧史，以便醫師正確判斷，及時進行診治。