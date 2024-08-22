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社會 社會焦點 保障人權

光電弊案5人收押！鄉長交保急赴醫院　檢調解密「招財進寶」保險箱

記者唐詠絮／彰化報導

彰化、雲林爆發光電工程弊案，檢方20日搜索彰化縣竹塘鄉公所、鄉民代表會等48處，將竹塘鄉長蔡碩任、雲林二崙鄉長鍾東榮等45人帶回偵訊，複訊後諭知蔡碩任以120萬元交保，聲押鍾東榮、二崙鄉代會主席楊世彬及白手套江姓男子等7人，李女200萬元、劉男30萬交保。遭聲押7人中鍾東榮等5人被裁定收押。

▲彰化雲林涉光電弊案。（圖／翻攝自網路）

▲雲林二崙鄉長鍾東榮(右)及鄉代會主席楊世彬(左)涉光電弊案羈押禁見。（圖／翻攝自網路）

▲彰化雲林涉光電弊案。（圖／翻攝自網路）

▲彰化竹塘鄉長對被指涉案相當錯愕。（圖／翻攝自網路）

最高檢察署日前啟動「靖平專案」，雲林彰化2縣涉嫌綠能貪瀆不法，彰化地檢署肅貪專組檢察官陳鼎文於（20）日上午指揮法務部調查局中部地區機動工作站、航業調查處及法務部廉政署中部地區調查組，動員214人同步搜索兩地鄉公所、代表會等48個處所，帶回彰化縣竹塘鄉長蔡碩任及代表會主席林淑女、雲林縣二崙鄉長鍾東榮、代表會主席楊世彬等45人。從鍾東榮住處帶回一只保險櫃，上面還貼有「招財進寶」，格外引人注目。

▲彰化檢調廉單位偵辦「綠能掃黑肅貪」專案，聲押禁見兩鄉長、兩代表會主席等7人 。（圖／最高檢察署提供）

▲從二崙鄉長鍾東榮家中搜出保險櫃。（圖／最高檢察署提供）

▲彰化雲林涉光電弊案。（圖／翻攝自網路）

▲竹塘幼兒園光電板。（圖／民眾提供）

檢察官訊問相關及涉案人後，認被告二崙鄉長鍾東榮等人犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要，昨天下午除向彰化地院聲請羈押禁見鍾東榮、楊世彬、林淑女、劉男、蔡男、江男、李女等7人，檢方並諭知竹塘鄉長蔡碩任120萬交保，其餘人以10萬元至120萬元不等金額交保。

至於遭聲押的七人，除兩人被法官裁定交保，包括鍾東榮、楊世彬、竹塘鄉代會主席林淑女及其蔡姓丈夫等五人都遭收押。

▲彰化雲林涉光電弊案。（圖／翻攝自網路）

▲公墓涉光電弊案。（圖／民眾提供）

由於蔡碩任日前向公所請假3天前往醫院健康檢查，在醫院被檢調帶走，昨天獲檢察官120萬元交保後，上午回醫院持續檢查，辦公室依舊空蕩蕩，他接受電訪表示，這是2年前案子，也不解廠商做了甚麼事，更覺得錯愕，相關與此件事都被調查，保險櫃也不是他的，一切配合司法調查。

而檢調搜索鍾東榮住家時，發現一只貼了「招財進寶」的大型保險箱，由於鍾拒絕說出密碼，檢廉調人員懷疑鍾將關鍵證物藏匿其中，費盡九牛二虎力氣將保險櫃載回，將找鎖匠解碼，過濾其中相關事證。

▲竹塘鄉代表會主席林淑女。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲竹塘鄉代表會主席林淑女也遭收押。（圖／記者唐詠絮翻攝）

檢調查出，全案與竹塘鄉公所涉及2022年辦理第二、第六公墓、幼兒園屋頂設置太陽光電發電系統暨遷葬整地計畫時，其中疑有不法情事，昨天展開大規模搜索約談。

狀態 身份 姓名 保金
羈押禁見 雲林縣二崙鄉長 鍾東榮  
羈押禁見 二崙鄉代會主席 楊世彬  
羈押禁見 白手套 江男  
交保 竹塘鄉長 蔡碩任 120萬元
交保   李女 200萬元
交保   劉男 20萬元
羈押禁見 竹塘鄉代會主席 林淑女  
羈押禁見   林淑女之夫  
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