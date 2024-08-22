快訊／吳子嘉又出事了！誣陳時中貪1億美金　判賠300萬再遭起訴

▲吳子嘉(左)指控蘇貞昌、陳時中等人靠採購疫苗貪污，被依加重誹謗罪起訴。（資料照／記者黃克翔攝）

記者劉昌松／台北報導

《美麗島電子報》董事長吳子嘉，過去2年多次指控前行政院長蘇貞昌、前衛服部長陳時中等人，靠採購新冠疫苗貪污1億美金，台北地院日前才判吳子嘉須賠償陳時中300萬元，台北地檢署偵辦刑事部分，認為吳子嘉唯一消息來源，是他人討論「市場傳聞」的對話紀錄，未進一步查證就公開損害蘇、陳名譽，22日依加重誹謗起訴吳子嘉。

起訴指出，吳子嘉2022年8月20日首度在YouTube節目「董事長開講」中，討論到政府採購BNT的數量跟鴻海創辦人郭台銘要送台灣的一樣，但是合約總計差一億美金，「陳時中到蘇貞昌這一批人他們貪污賺一億美金」，之後又在8月、9月間指控，「本國的行政院長已經批示了，已經把訂金匯了5000萬美金出去」，「貪污未遂是要坐牢的喔」。

2023年5月20日，吳子嘉在中天電視的LIVE節目中說：「中華民國政府跟BNT德國的公司買了採購的合約，付了訂金，然後合約變成凍結掉，然後為了要遮羞，為了要掩蓋這個事實，居然合約封存30年」，「可以證明說，蘇貞昌的政府確實在採購這個合約後，實際上有碰觸到犯法的行為」。

案經蘇貞昌、陳時中提告後，吳子嘉辯稱，是透過之前上海復興醫藥公司在台代表王秉豐(原名王國綸)提供的對話訊息內容，王秉豐與上海復星國際事務總經理黃憲輝討論到台灣疫苗採購價格。

但檢察官調查，吳子嘉已經因妨害他人名譽在全國挨告超過10件民刑事訴訟，身為媒體人更應該知道，發言前應合理查證的義務，卻只根據從事環保工作的王秉豐所提供對話紀錄，裡面清楚顯示消息來源有提到「據聞」、「市場傳聞」等字眼，吳子嘉沒有積極證就發言，具有誹謗的真實惡意，因此依法起訴。