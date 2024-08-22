哈瑪斯鷹派領袖增新條件！要以色列「別殺他」換停火　昔稱戰死是榮譽

▲哈瑪斯「鷹派」領袖辛瓦最近提出新條件，要求以色列保障其安全，以換取停火。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

最新報告顯示，策劃了10月7日攻以事件的哈瑪斯領導人辛瓦（Yahya Sinwar）將自己的安全列入了加薩停火的條件，要求以色列保證不會試圖暗殺他。此前，辛瓦曾宣稱與以色列戰死是一種榮譽，但他卻在近期改變立場，表示若以色列滿足他的要求，停火協議才有可能達成。

據《紐約郵報》報導，哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在德黑蘭遇刺身亡後，長期領導加薩的辛瓦就接任了政治局主席，而作風較哈尼雅強硬的辛瓦也不斷介入加薩人質停火協議，呼籲哈瑪斯持續戰鬥，直至以色列被摧毀為止。

《華爾街日報》6月取得消息，披露辛瓦在加薩戰爭中一直很冷酷，認為在加薩死亡的數萬人「是必要犧牲」，並在拒絕停火協議時放話，聲稱「以色列人就在我們想要的地方」。就連他的兒子被殺害，辛瓦也一點都不難過，表示「我兒子的死將為這個國家注入生命，讓它崛起，通往榮耀和榮譽之路」。

然而，辛瓦的態度卻在升任最高領導人後180度大轉變。消息人士告訴CNN，辛瓦就職5天後就向埃及和卡達調停人尋求幫助，希望結束戰爭。一位埃及高官告訴以色列媒體Ynet，辛瓦對停火談判提出了新要求，堅持要以色列保證他的安全，如果以色列能同意要求，那麼加薩人質停火協議就可能達成。