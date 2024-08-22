「北海鱈魚香絲」煮湯！一票人驚：黑暗料理　官方3料理方式曝

▲問世47年的經典零嘴「北海鱈魚香絲」，是不少人在追劇時搭配的最佳選擇。（翻攝自北海鱈魚香絲臉書）

圖文／鏡週刊

有不少網友會在社群媒體PO文，分享一些料理食譜。近日就有一名網友分享將北海鱈魚香絲丟入煮湯的作法，畫面曝光有人留言疑惑「這又是什麼黑暗料理」，不過其實官方早就在商品的外包裝上，提供3種料理方式。

該名網友在「愛煮菜」臉書社團PO文，提到北海鱈魚香絲其實可以拿來煮湯，從原PO所提供的2張照片中，可見鍋內加水放入雞肉跟玉米，等待煮滾後放入豆皮、肉片，最後再加入北海鱈魚香絲。

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▲原PO分享鱈魚香絲的料理方法。（翻攝自「愛煮菜」臉書）

該篇PO文曝光後，有許多網友跑來留言，「這又是什麼黑暗料理」「加進去就毀了」、「開眼界了，好奇好吃嗎！？」「我驚呆～我下次試試」「幹什麼 住手」、「玩食物嗎？」

▲北海鱈魚香絲在商品的外包裝上，有提供3種料理方式。（翻攝自好市多官網）

對於大批網友對此感到好奇，有人大方留言分享資訊，指北海鱈魚香絲除了直接吃以外，該產品的外包裝上，官方早就提供民眾3種不同的食用方法，可以拿來炒菜、煮湯、煮稀飯。



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