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別再猜了！出現這8個徵兆代表他／她偷偷對你有感覺

▲▼愛情,心理學,暗戀,肢體語言,表情。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲猜心真的是很困難的一件事，不過心理學家歸納出一些可供判斷的小技巧，透過這些行為說不定你會發現有人正在偷偷對你有好感。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

生活中心／綜合報導

我們每個人都渴望被人喜歡，但卻常常不知道該怎麼表現。有時候，要弄清楚身旁的人或喜歡的人是否對自己有好感，真的是一件很困難的事。不過，幸運的是，其實還是有一些跡象可以幫助判斷對方是不是對你有意思。比方說，如果他們在和你聊天時，開始隨手玩些小東西，那他們可能正在暗戀你呢！外國網站《Bright Side》整理了8個經過專家認證的暗戀信號，快點來一一核對看看吧！

1、他們會對你的聲音有反應

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這是個很關鍵的信號。專家說，當一個人喜歡你，他們的聲調會因為被你吸引而有所改變。比如說，當女生對某人有好感時，她們會不自覺地用更高、更柔和的聲音說話。而研究也顯示，女生比較喜歡低沉嗓音的男生，男生則傾向於被聲音較高的女生吸引。

2、他們會告訴你自己的私事

越喜歡你，他們就越會向你透露他們的私事。他們甚至會用比較隨意的方式分享自己的缺點或令他們心情不佳的事。此外，他們也會藉由問你一些個人的問題，來延續你們的對話。

▲▼愛情,心理學,暗戀,肢體語言,表情。（圖／取自免費圖庫pexels）

3、他們會玩欲擒故縱的遊戲

當他們開始跟你玩欲擒故縱的遊戲時，整個追求過程會變得更有趣，你也會更想得到他們的注意。表現得有點冷淡，反而會讓人更想靠近；不過要注意，這招只有在雙方都對彼此感興趣的情況下才有效，否則可能最近就是真的淡掉了。

▲▼愛情,心理學,暗戀,肢體語言,表情。（圖／取自免費圖庫pexels）

4、他們的雙腿不會交叉

注意他們的肢體語言，尤其是腿和手臂的位置，這些都會透露出他們的真實情緒，如果他們的雙腿沒有交叉，這可能是對你開放的信號。另外，看看他們是不是有跟你對到眼或手掌朝向你——這些都是開放肢體語言的表現，而且這條規則適用於男生和女生。

▲▼愛情,心理學,暗戀,肢體語言,表情。（圖／取自免費圖庫pexels）

5、他們會特別強調自己單身

如果他們在聊天時「隨機」提到自己目前沒有交往對象，你就該注意了。他們這麼說可是有原因的；所以，如果你也對對方有興趣，這可能就是你行動的好時機，他們在暗示自己是單身，這也算是對你有好感的表現。

6、他們會取笑你、鬧你

如果對方故作輕鬆地開你玩笑，這可能是他們喜歡你的一種表達方式，因為這是一種調情的手段，如果你也有感覺，那就大膽回應吧！不過要小心，如果他們取笑你在意的事情，那可能會讓你不舒服。

▲▼愛情,心理學,暗戀,肢體語言,表情。（圖／取自免費圖庫pexels）

7、他們下意識玩弄周圍的東西

一個人的肢體語言真的會透露出許多訊號，像是如果感到緊張時，對方可能會開始玩弄自己的頭髮、飾品，甚至是指甲；不過這反過來說其實也代表了一種吸引的信號－－在你面前他們會緊張，下次注意一下，你可能會發現他們開始在對話時會撥弄衣服上的鈕扣或拉鍊。

8、他們會不自覺模仿你的動作

你有沒有注意到，當你把手肘放在桌上時，你喜歡的人也跟著做了同樣的動作？那麼你們很可能已經開始調情了。科學證明，人們會不自覺地模仿自己喜歡的對象，無論是手勢、姿勢，甚至是口味和音樂喜好都會受影響。

▲▼愛情,心理學,暗戀,肢體語言,表情。（圖／取自免費圖庫pexels）

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