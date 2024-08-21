【瑪法達星座運勢】巨蟹座　08.21~08.27

圖文／鏡週刊

投石問路，廣結善緣。行程滿檔、活動頻繁的這段日子，不是正在開會、聚會、拜會或旅行，就是在去這些地方的路上，妥妥的不安於室模式。受限時間有限、記掛太多，無論工作、生活或情感經營，都僅止於蜻蜓點水、匆匆帶過。工作與若干實驗性計畫多線並進，得啟動多核心，一心數用。表現可圈可點。財運平平。愛情是擁擠的市集。

憂歡同步 面對現實

熱季稍見消退，時序轉進處暑，「處女座之月」8月22日登場的本週，脫離上週的「八月星兆轟炸」區，可說喜中有憂、憂中有喜。最壞的情形已過，未來將從谷底觸底反彈。不能掉以輕心的是，「水逆」進入最後一週倒數，會在本週末結束，零星的小型危機仍在背景。處女座之月的大環境氛圍，將從獅子月的狂野張揚，轉向理性低調與實事求是。看山又是山。

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五大星象事件有：

8月21日：「歲星／土星角衝」（先苦後甘）*8／16～24；「金星／火星角衝」（衝動惹禍）*8／21～24

8月22日：太陽進駐處女座（回歸理性）

8月23日：「水星／火星六合」（有勇有謀）*8／23～24

8月26日：「金星／天王星三合」（有利變化）*8／26～27

星象訊號從上週動盪巔峰回落正常值的本週，兩大星座主軸為：「水逆」結束與「處女座之月」崛起。就星象角度解讀，這意味著「狂飆八月」的結束，且兩者都同樣指向一個頭腦較不發燒、世局較不動盪，理性抬頭、回歸現實的時段。前半段仍艱辛，後半段自8月26日之後，將陸續出現驚喜。

值得一提的是，對個人或社會影響較深遠的年度最大星兆之一：「歲星／土星角衝」，將在本週8月24日結束。近幾週來兩星相剋期間，常上演悲劇轉喜劇，喜劇變悲劇的荒謬戲碼。挫折、悲屈或無力感將隨星兆退場，而出現戲劇轉圜。有遲來的正義與征服困境的獎賞。

財經方面，「水逆」將在本週完結，烏龍效應逐步歸零。潛在大型財經災難出現的機率也大幅滑落。不過，零星財星訊號卻呈多空交戰的局面。好消息與壞消息同框交雜、福禍難辨。一方人的佳音，可能是另一方人的惡夢。市場財經情緒將漸漸回歸基本面，投資人宜注意因應。

就個別星座而言，本週重量級大警訊閃退，「水逆」也僅剩最後一哩。儘管正向星兆訊號頻率與強度都很小，但至少貢獻若干希望微光。運勢排名重新洗牌，最旺星落在剛出爐的處女座。命星坐擁金星、太陽雙力助攻，又有命星與戰星的吉兆庇蔭，有復出江湖、重拾犀利之兆。從副駕座回到主駕位置，重溫掌舵的感覺，真好。近期也有重組團隊、重拾壯志的計畫，利考運、加盟與婚配。

排名第二的是水瓶座。命星與金星形成的吉相，捎來及時佳音、捷報，大大緩解了上週的險峻危機，轉憂為喜、破涕轉笑可期；好運第三是雙魚座。近期進入個人中長期的成長蛻變或生涯轉型，由裡到外徹底改變，有麻雀變鳳凰的驚人進化。

值得安慰的是，本週「水逆」最後一週，且並無其他重大星座厄相，災難效應大幅退燒。與上週相較，絕大數星座都落在運勢有好有壞、憂歡同步，並無運勢乖張、一路背到底的痛苦星。

星座排行 處女座：旭日初昇、攻城掠地、境隨心轉、氣場最強 水瓶座：轉危為安、恭逢其時、因禍得福、進步最多 雙魚座：名師高徒、華麗變身、如虎添翼、變化最大 獅子座：拋磚引玉、供不應求、加倍奉還、財運最奇

愛情運：★★★☆

金錢運：★★★

事業運：★★★

★★★★★為滿分，☆為0.5分



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