日本前首相「堅決反對武力改變現狀」　應以和平方式解決紛爭

▲日本前首相野田佳彥。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

日本前首相野田佳彥21日出席凱達格蘭論壇時表示，世界各國現在都開始意識到台海和平穩定的重要性，這已變成世界的共識。他說，對擁有共同基本價值，以及維護和平與穩定國際秩序的國家而言，尤其是與台灣有密切關係的鄰國日本，應該率先持續不斷地向國際社會傳達此一訊息，他也對台海局勢深表憂慮，「我個人堅決反對以武力改變現狀，再次強調紛爭要以和平方式解決的重要性」。

野田佳彥表示，他在2002年、2008年、2015年都曾造訪過台灣，這一回是他第四次訪問台灣。2002年我就是以松下政經塾畢業的國會議員訪問團團長的身份，第一次造訪台灣，「當時，我與陳水扁總統、以及李登輝前總統等貴國政要，都曾進行充實有意義的意見交換」。

野田佳彥說，2008年他隨同民主黨的蓮舫參議員等同志，在貴國總統大選期間造訪台灣。當時，被台灣民眾對選舉所投注的熱情所折服，令人印象非常深刻。

野田佳彥表示，2015年那一次的訪台，想直接表達貴國在東日本大地震期間給予日本巨大的支持，表達感謝的心情而造訪台灣。此外，在東京電力福島第一核電廠事故發生後，因為台灣禁止從福島、栃木、群馬、茨城、千葉等五縣進口食品，當時是籲請貴國能基於科學根據採取放寬措施，亦是當時他訪台的目的之一。

野田佳彥指出，那一次訪台，他也曾與馬英九總統、以及從2016年起擔任八年總統的民進黨蔡英文主席，還有王金平立法院院長等多位政要會談。針對日本食品的進口管制措施，在那幾年後大幅放寬。今年，又進一步宣布放寬措施，對台灣能妥善解決此一懸案，個人由衷表示感謝。

野田佳彥接著說，日本和台灣都是地震、暴雨、颱風等天災頻仍發生的地方，但每當困難的狀況發生時，雙方總是互相伸出援手。他說，2011年3月，東日本大地震發生時，日本總共收到來自台灣約200億日圓的善款捐助。對於台灣的溫馨友情及鼎力協助日本渡過難關，個人要再次謹表由衷的感謝之意。

野田佳彥表示，2011年9月，以內閣總理大臣的身份，在眾議院全體院會上向台灣各界表示感謝之意。日本人民在遭受苦難和悲傷的時候，台灣民眾發揮人溺己溺的精神協助日本，即便十多年過去了，現在仍銘刻烙印在日本人心中。

野田佳彥說，今年1月，能登半島地震發生後，日本又收到來自台灣政府及民間各界團體超過25億日圓的善款，以及許多加油打氣的鼓勵。另外，這一個月又發生震央在宮崎縣外海的地震，台灣外交部也向日本表示願意提供相關協助。台灣南部高雄市消防局，由67人組成的特搜隊及4隻搜救犬隨時待命，只要日方提出請求隨時可以出動救援。

野田佳彥補充說，今年4月，台灣花蓮地震發生時，日本各地也充滿了「想對台灣報恩」的聲浪。在面對天災等極為艱困的情況下，日本人與台灣人之間的情誼紐帶，卻變得越來越堅固牢靠。



野田佳彥表示，日本台灣交流協會和台灣日本關係協會之間，以經濟領域為主，每年都會簽署各項合作協定，截至目前為止，已經簽署了60多項合作協定。這些協定是推動日台實質合作的重要基礎。

野田佳彥說，他在擔任首相期間，日台間也簽署了相互投資保障協定及實現開放天空等協定，雙邊關係有重大的進展。特別是開放天空實現後，日台間的人員互訪急遽增加。新冠疫情爆發前的2019年，台灣的訪日旅客人數為489萬人次。如從台灣的總人口2300萬來計算，這是一個比例相當驚人的數字。2023年赴日旅遊的台灣人數，已經恢復到約420萬人次。今年1月到6月的半年期間，台灣赴日旅遊人數逼近300萬人次，已經遠超過2019年的最高紀錄。

野田佳彥表示，今年5月27日，在日內瓦舉行的世界衛生組織（WHO）的年會上，會員國依舊沒有同意台灣以觀察員的身分參加。這已是連續八年，台灣被排除在外，對此他深感遺憾。

野田佳彥說，迄今為止，日本在應對全球衛生的課題上，向來認為不應該造成地理上的空窗地帶，在此一思維下，日本一貫支持台灣以觀察員身分，參與世界衛生組織大會。他說，今年在世界衛生組織大會召開前的5月24日，日本與美國、澳洲、英國、加拿大、捷克、德國、立陶宛發表聯合聲明，支持台灣參加世界衛生組織大會。

野田佳彥說，在傳染病的對策問題上，要明確指出「病毒不分國界，守護全球的安全，需要全世界共同合作」。他也認為讓政治及外交上敏感的問題，介入全球衛生健康和安全管理是錯誤的作法。

另外，野田佳彥提到，2012年9月，在俄羅斯海參威舉行的APEC（亞太經合會）元首高峰會上，當時身為首相的他，曾與代表台灣出席的連戰前副總統，首次舉行雙邊會談，「我以首相的身份，首次實現在APEC的場合上，日本與台灣的領袖代表會談，現在這一慣例仍延續至今。我一直致力於拓展台灣的國際活動空間，未來也會持續努力推動」。

野田佳彥說，台灣很早以前就公開表示，將尋求加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。對日本而言，台灣是共享自由、民主、基本人權、法治等普世價值，極為重要的夥伴，也是重要友人。對於台灣提出申請加入，日本表示歡迎。



最後，野田佳彥說，想談談大家覺得最有危機感的一個主題。2021年4月，日本和美國在美日元首高峰會的聯合聲明中，「除了強調台海和平與穩定的重要性外，並敦促兩岸問題要以和平的方式解決」。此項聲明內容，同年6月，在英國康沃爾舉行的G7元首高峰會上，G7領導人的聯合公報中，再次載明該項聲明。

野田佳彥說，日本將利用各種機會，向包括中國在內的其他國家，繼續不斷地指出這一點的重要性，毫不誇張地說，世界各國現在都開始意識到台海和平穩定的重要性了，這已變成世界的共識。

野田佳彥表示，對擁有共同基本價值，以及維護和平與穩定國際秩序的國家而言，尤其是與台灣有密切關係的鄰國日本，應該率先持續不斷地向國際社會傳達此一訊息，他認為這點至關重要。他也對台海局勢深表憂慮，堅決反對任何單方面想透過武力或脅迫方式改變現狀的企圖。

野田佳彥說，2012年9月，在聯合國大會上，發表題為《對明天的責任：三種睿智》的一般政策性演說。主要是提出在未知的時代要生存下去，現在考驗我們的不是知識和資訊量多寡的問題，而是要問人類所孕育出的各種智慧的真正價值究竟為何？在此一觀點上，提出個人的看法。人類所獲得的第一項睿智，就是不僅是考慮「現在」而已，而是具有考慮「未來」的能力。

野田佳彥說，第二項睿智，就是具有俯瞰思考我們所居住及賴以維生的地球的能力。第三項睿智，就是具有彼此間糾紛發生時，能以基於法規原則，理性處理解決問題的能力。

野田佳彥強調，有鑑於烏克蘭、中東、朝鮮半島、南海、東海等情勢的發展，現在正是捫心自問，第三項睿智的真實價值，究竟為何的時候了。最後，再次強烈表達，個人堅決反對以武力改變現狀，再次強調紛爭要以和平方式解決的重要性。