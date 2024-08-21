霸占馬路旁騎樓煮飯備料！高雄飯糰店挨轟不衛生　遭稽查真慘了

▲飯糰店占大馬路旁騎樓煮飯備料，遭控不衛生。（圖／翻攝社會事新聞影音）

記者賴文萱／高雄報導

高雄鳳山一家飯糰業者遭到民眾投訴長期占用騎樓，除擺放瓦斯桶在外面煮飯，食材也都未覆蓋，民眾直言「大馬路車流量大都是灰塵，看了都不敢買」。高雄市衛生局獲報後派員前往稽查，現場發現多項缺失，飭令業者限期改善；另外，針對違規設攤部分，警方也將加強巡邏。

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▲民眾控訴，業者收攤時，還會把飲料、油污等直接倒在人行道的水溝。（圖／翻攝社會事新聞影音）

根據投訴民眾指出，該家飯糰店家每天早上都會占用騎樓，把瓦斯桶搬出來在地上煮飯、烹煮食物，但食材卻都沒有覆蓋，看了覺得很髒。業者收攤時，還會把飲料、油污等直接倒在人行道的水溝，造成環境髒亂。

民眾直言，店家前面馬路車流量很大，空氣中是灰塵、粉塵，騎樓瓦斯桶、垃圾桶、廚餘都放在一起，環境都沒有維持好，看到作業過程都不太敢買。不過，店家也喊冤，倒的是單純洗米水並非廢油，食材也是煮好才帶來，否認食安問題。

▲霸占大馬路旁騎樓煮飯備料！高雄飯糰店遭控不衛生，稽查結果慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

衛生局接獲民眾檢舉後，派員依食品良好衛生規範準則查察，查獲作業場所無妥善設置病媒阻隔設施，環境未保持清潔，垃圾桶未加蓋，食材未離地、分裝食品未標示日期、冰箱無溫度記錄、從業人員未定期接受健康檢查等多項缺失。

衛生局依食品安全衛生管理法第8條第1項暨同法44條第1項規定，飭令業者限期改善。今（21）日再派員稽查，前項食品衛生缺失雖已改善，但針對廢油排放及占用騎樓地事項，也要求業者應遵循相關規定，並移請相關單位查辦。

▲飯糰店今年7至8月被檢舉地點共遭取締違規設攤3件。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方則表示，有陸續接獲3次報案，查今年7至8月被檢舉地點共取締違規設攤3件，今日再次前往尚未發現有違規情形。鳳山分局將持續責請忠孝派出所加強該路段巡邏，如有違規將再依「道路交通管理處罰條例第82條，處新台幣1200元至2400元」告發。