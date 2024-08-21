午後雷雨開炸「降雨熱區曝」　周末下更大

記者蔡亞樺／台北報導

天氣風險公司天氣分析師李至晟指出，今（21日）起台灣附近的西南風開始減弱，恢復成夏季午後陣雨天氣型態，各地山區跟中北部近山平地留意瞬間較大雨勢，周末起全台的近山區平地都有較大雨勢，溪邊戲水留意天氣。

▲午後熱對流降雨明顯，各地山區跟中北部近山平地留意瞬間較大雨勢。（圖／記者林敬旻攝）

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李至晟在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，昨晚雲雀颱風北上並減弱為熱帶性低氣壓，今天起台灣附近的西南風開始減弱，開始恢復成典型的夏季午後陣雨天氣型態。

他說，清晨中南部沿海有些零星的降雨，但量不多，還是以午後熱對流降雨比較明顯，各地山區跟中北部近山平地有要留意瞬間較大雨勢。中午前對流雲系還沒有顯著發展時，北部、東半部受地形阻擋有輕微的沉降作用，風力也偏弱，會比較悶熱，有機會出現局部36度以上高溫。

▲西南風開始減弱，恢復成典型的夏季午後陣雨天氣型態。（圖／翻攝天氣風險 WeatherRisk臉書）



李至晟指出，近期太平洋高壓的強度還是偏弱，遠洋可能有些熱帶系統發展，不過目前預測比較顯著的系統會順著高壓邊緣偏北移動，有機會在下週初期再度影響日本，對台灣沒有直接影響。

李至晟說，周末起台灣將處在微弱西南到偏南風的環境中，環境的水氣偏多，大氣依然不穩定，稍微不同的是隨著環境風減弱，午後熱對流雲系傾向在原地發展擴散，周末起全台的近山區平地都有較大雨勢機會。近期要去溪邊戲水還是要多留意天氣，有變化時及早上岸。

中央氣象署表示，今天為水氣逐漸減少的過程，澎湖、金門及馬祖仍有局部降雨的機率，台灣各地恢復成晴到多雲的天氣，午後大台北、東半部、西半部山區及中部以北近山區的平地有局部午後短暫雷陣雨，留意有局部較大雨勢。

氣象署指出，周六、周日水氣稍增加，台灣各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後雷陣雨區域擴大，包括西半部地區及各地山區都要留意午後雷陣雨，並且有局部較大雨勢發生的機率。