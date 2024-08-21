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6大熱門團購商品！比起零食甜點　網大推跟團買TOP1便宜又省時間

網友熱議六大熱門團購商品（圖／Social Lab社群實驗室提供）

▲網友熱議團購愛買的6大熱門商品類型。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

記者洪菱鞠／綜合報導

開團揪同事一起買東西是上班族的小確幸，除了能買到優惠價格，又能在忙碌的工作中找到一些樂趣，而有哪些團購商品特別受到大家青睞，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「熱門團購商品類型」話題的網路聲量表現，整理出網友熱議的6大類型商品，其中最多人跟團買的就是生鮮食材。

根據路聲量表現，團購商品討論度最高的是「生鮮食材」，像是冷凍水餃、調理包、拌麵等食品都是網友常常團購的項目，就有人分享自己平時會和同事團購一些蔬菜水果，其他人看了也認同表示「跟團還能減少下班去買菜的時間」、「跟同事一起團購吃水果顧健康」、「同事認識桃園小農，用幾乎成本價給我們團購，超划算」，跟同事一起團購除了可以享受優惠價格，對部分自煮族群來說，還能節省不少買菜時間。

其次熱議的「3C家電」，行動電源、吹風機、手持風扇都是熱門團購商品。不少網友提到3C產品單價較高，跟朋友一起團購的「折扣很有感」，可以用更優惠的價格入手，因此選擇跟團；另一派網友則是認為正因為3C的高單價及安全性考量，在購買上更應該謹慎挑選，不該為了省小錢而忽略潛在風險。

網友們時常團購的還有「零食甜點」，尤其上班族與同事一起團購零食可以增添上班樂趣。一名網友就說自己辦公室有一位「團媽」會召集大家團購甜食餅乾，並且在週五的下午與同事分享交流，引起不少網友羨慕留言「你們公司感覺很歡樂好讚歐」、「在你們公司上班感覺很快就會胖」，表示一起團購零食除了能享受價錢上的折扣，與辦公室同事互相分享還能藉此增加彼此的感情與凝聚力。

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