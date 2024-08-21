以色列帶回6名人質遺體　重申致力於瓦解哈瑪斯

▲以色列20日證實，找到6名人質遺體。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

以色列國防軍（IDF）20日證實在加薩走廊南部汗尤尼斯展開夜間行動，並尋獲6名人質遺體，並已順利將遺體帶回以色列。

CNN報導，在一份聯合聲明中，IDF和以色列以色列安全機構（ISA）公布尋獲的人質名稱，分別是75歲丹西格（Alex Dancyg）、35歲布赫什塔夫（Yagev Buchshtav）、79歲佩利（Chaim Peri）、80歲梅茨格（Yoram Metzger）、51歲帕普威爾（Nadav Popplewell）與78歲蒙德（Avraham Munder）。

依據先前以軍的消息，丹西格、布赫什塔夫已於7月下旬證實過世，佩利、梅茨格、帕普威爾是在6月初就已確認身亡，這5人均於2024年初在汗尤尼斯（Khan Younis）遇害，死因尚待確認。至於78歲蒙德，他先前並未傳出死訊，不過依據以軍先前掌握到的消息，蒙德的健康狀況令人擔憂。

以色列總理納坦雅胡當天也發布聲明，「今晚，我們的部隊將被殺人犯恐怖分子組織哈瑪斯挾持的6名人質遺體帶回了」，並感謝那些參與此次行動的單位人員，稱讚他們採取「果敢的行動」，「我們為慘痛損失感到心痛」。

以色列國防部長賈蘭德（Yoav Gallant）表示，IDF和ISA共同進入哈瑪斯地道執行一項複雜任務，以帶回人質的遺體，「我們會繼續致力於達成這場戰爭的目標─帶回以色列人質並瓦解哈瑪斯。」